'Soy claro, no me ando por las ramas', dice Manolo Jiménez

Manolo Jiménez no se anda por las ramas. Es claro y reconoce que sí quiere ser Gobernador. Su argumento: 'si me preguntas que si me gustaría seguir trabajando por Coahuila y por México, claro que sí'.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, visitó ayer las instalaciones de El Siglo de Torreón con el objetivo de ampliar la información del Programa 'Mejora Coahuila' y aclaró que la 'eme' del promocional no es por su nombre, sino por el programa. Reconoció que de su familia, él es el único que se dedica a la política y su formación como ingeniero le ha servido para hacer 'ingeniería política' y asegura que sí existe una buena comunicación con el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda. 'Hablamos cada semana y nos vemos seguido en los eventos', precisa.

Un punto significativo de la plática realizada en el estudio de Siglo TV, fue cuando reflexionó que sí sigue los pasos del gobernador Riquelme. 'Siempre he sentido el apoyo y cuando fui alcalde muchos de los proyectos que se realizaron aquí en Torreón los replicamos en Saltillo, como es la Línea Verde y el Multideportivo El Sarape.

-Ya fuiste alcalde de Saltillo y hoy tienes esta nueva encomienda al frente de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, hace unas semanas se lanzó este programa de Mejora Coahuila. Luego se empezó a especular, esa eme es de Mejora o de Manolo…

-Es eme de Mejora, ahí dice…

-Bueno, es de Mejora, pero, ¿cuál es el objetivo y sus alcances?

Este programa se hizo con la idea de potencializar todos los proyectos, las obras sociales del gobierno del estado, en equipo con los municipios de Coahuila. Desde hace tiempo ha sido muy importante eficientar el recurso y nos hemos dado cuenta y lo viví como alcalde, que cuando se trabaja en equipo conforme a una causa, siempre se dan mejores resultados. Cuando llego a la secretaría de Desarrollo Social planteamos una estrategia para fortalecer todas las acciones, las obras de impacto social para bien de nuestra gente y nos dimos cuenta que esta tarea no sólo se puede realizar en esta secretaría, sino que en todas hay una acción que impacta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Así que como coahuilenses, como buenos norteños, echados pa'delante, en nuestra genética está el querer mejorar siempre, por eso le pusimos así al programa. Todo en equipo con los demás secretarias y secretarios, con las alcaldesas y alcaldes y el apoyo del gobernador, se pueden potencializar las obras y eficientar los recursos.

-Y en este programa, ¿Tú participaste en diseñarlo?

Sí, este lo fuimos diseñando un equipo de trabajo, tanto de Desarrollo Social como de otras secretarías, el propio gobernador estuvo presente en las mesas de trabajo, porque si bien hoy en día en el estado tenemos seguridad, el tema de los programas sociales es fundamental para nosotros. En su momento me tocó trabajar como alcalde en Saltillo, hoy andábamos con esta estrategia por todo el estado, sumando y trabajando en equipo, con la sociedad civil organizada, hoy tenemos proyectos sociales financiados con empresarios que usan el programa Mejora Coahuila como un puente entre ellos y la sociedad. Ahora sí, en Mejora Coahuila está la fórmula mágica.

-Me imagino que ya has recorrido varias veces Coahuila, ¿Qué has encontrado de necesidades?

Ya le hemos dado la vuelta al estado varias veces y cada región tiene sus temas en particular. Es algo que distingue a Coahuila, en donde no existe sólo una zona metropolitana, como Aguascalientes o Querétaro, sino que son varias regiones. Aquí cada región tiene sus temas. En la región Lagunera hemos encontrado mucho la necesidad de fortalecer las obras que tengan que ver con el agua e impulsar la inversión privada, esta región tiene un potencial enorme. En la Carbonífera se da el tema del agua y los ranchos. En la región Norte el problema de la migración. Así hemos observado diferentes áreas de oportunidad. Te pongo el ejemplo de Sabinas, se planteaba la necesidad de agua y la semana pasada llevamos agua, nos pusimos de acuerdo con la alcaldesa y de esta forma cubrimos esa necesidad. Y así vamos implementando proyectos.

-¿Has tenido apertura por parte de los alcaldes?

Sí, desde luego.

-¿No te han puesto piedras en el camino?

En su gran mayoría, no…

-¿También de los alcaldes de Morena?

Sí, bueno hay de todo en la viña del Señor, por ahí dicen, pero con la gran mayoría estamos trabajando. Te pongo el ejemplo del alcalde de Acuña. Con el alcalde de Monclova, los del Revolucionario Institucional también, así que ahora sí que cualquier alcalde que quiera que le vaya bien a su municipio, tiene también que hacer equipo, mira a mí que me tocó ser alcalde, nos damos cuenta que las broncas vienen solitas, son gratis…

-¿Y aquí el de Torreón?, con Román…

Ha sido excelente, es una relación de mucha comunicación, cada semana hablamos, nos vemos en eventos cotidianamente y él junto con su equipo está sumado de lleno con este proyecto con el gobernador. En el caso de Torreón, se han dado cosas que ha atendido él y otras a través del gobierno estatal, unas con Mejora Coahuila, otras con otros programas. Mira, recientemente lanzamos programas de Salud dentro de Mejora Coahuila, que también es la ventaja de esta estrategia, que los programas los llevamos a los barrios, a los ejidos.

-Manolo, todo mundo dice en el ambiente político que por ahí estás siguiendo los pasos del Gobernador, Miguel Ángel Riquelme…

Nos ha tocado tener responsabilidades similares, fuimos alcaldes los dos, él tuvo este cargo, también fuimos diputados locales. Cuando fui alcalde de Saltillo me ayudó mucho, me abrió la visión de una forma importante, me platicó de las cosas que se hicieron aquí en Torreón y mucho de lo que se hizo aquí, allá lo replicamos, por ejemplo la Línea Verde, hicimos un proyecto similar a la Jabonera que se llama Multideportivo El Sarape, en la colonia Teresitas. Siempre ha sido un gran apoyo…

-Entonces, sí está siguiendo los pasos del Gobernador…

Sí es un gran líder, un gran guía…

-¿Y estarías interesado también en ser Gobernador?

Sí algún día. Es parte de quienes andamos en el servicio público. Yo empecé a trabajar en una colonia, mi primera chamba dentro del servicio público fue como líder social allá en Saltillo, la colonia Brisas Poniente, y ahí empecé hace 15 años a trabajar en toda la cuestión social. Teníamos una casa comunitaria en donde nos dedicábamos todo el día a ayudar a la gente, programas para señoras, adultos mayores, para los jóvenes, niños…Y de ahí fui creciendo, fui primero diputado suplente, luego regidor, después diputado, y cada vez hemos podido ayudar a más gente. Entonces ayudé a más gente como diputado que como regidor, ayudé a más gente como alcalde que como diputado. Hoy como secretario de Desarrollo Social estoy ayudando a más gente que como alcalde de Saltillo, ya que ahora me toca ver a los 38 municipios. Cuando uno hace las cosas bien, trabajas, le echas ganas por consecuencias, cosas mayores se presentan. A tu pregunta, claro que sí, es parte del camino, es parte de lo que se sigue y mientras que se cumpla el propósito, que es para lo que llegamos, que es impactar positivamente en la comunidad, y por consecuencia cosas mejores se presentan en la vida.

-Llama mucho la atención, porque eres 'chico Tec', ¿verdad?, quienes generalmente se encaminan a la iniciativa privada, al área empresarial. Tienes algunos reconocimientos, como el 'Borrego de Oro' por el mérito cívico…

Ese fue por liderazgo estudiantil. De hecho a mí me gusta la política desde la universidad. Como tú lo comentas, de mi familia soy el único que participa en la política. Todos los demás están en el ámbito empresarial y hacia allá iba encaminado cuando empecé la universidad, pero cuando llego, me doy cuenta que había muchas asociaciones estudiantiles y cuando llego me doy cuenta que no había nadie representando a los estudiantes de mi ciudad y esto no me gustó y fui a ver qué se necesitaba para esto y me dijeron, junta a seis compañeros de la misma ciudad y armen su asociación, la armamos y de ahí me empezó a gustar. Me empezó a gustar que lo que hacíamos finalmente impactaba positivamente en la comunidad que representábamos y así fui presidente de los de Saltillo, luego los de Coahuila, después de los foráneos y después terminé siendo presidente de toda la universidad. Y de ahí me empieza a gustar la política, me regreso a Saltillo ya como ingeniero, y a la par del negocio familiar trabajaba en las colonias. De hecho mi primer puesto en el gobierno es este, todos los demás han sido de elección popular.

-Algo que quieras comentar a las audiencias de El Siglo de Torreón.

Agradecerles el espacio. Aquí vamos a estar seguido por Torreón. Es una ciudad muy importante tanto de Coahuila como de México, muy echada pa'delante.

La gente quiere claridad y así hemos sido siempre, muy transparentes y al final de cuentas la aspiración está basada en resultados, en un trabajo, en un cariño a nuestra gente y a los políticos hay que medirlos por lo que han hecho, no por lo que hablen y si me preguntas que si a mí me gustaría seguir trabajando por Coahuila y por México, claro que sí.