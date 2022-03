José Manuel Figueroa sonríe ante cualquier adversidad

Hace casi siete años partió Joan Sebastian de este mundo y hoy en día su hijo, José Manuel Figueroa, lo recuerda con bastante amor, pero también admite que dejó varios problemas con los que él ha tenido que lidiar.

En entrevista con El Siglo de Torreón, ocurrida en el Rancho La Yeguada 50, ubicado en el estado de Jalisco, la expareja de Ninel Conde reveló el mejor consejo que le dio el intérprete de Tatuajes.

"Qué desmadre dejaste, enfadosísimo mi padre", externó a manera de broma y añadió ya en tono serio que, "mi padre siempre estuvo entre la vida y la muerte, el siempre decía que la muerte cabalgaba con él en anclas en su cabello.

"Lo extraño mucho, él siempre me enseñó que hay que sonreír venga lo que venga", sostuvo en el citado rancho, al que asistió para apoyar a Tony Elizondo como nuevo vocalista de Calibre 50.

Hace unas semanas, trascendió en la prensa nacional que la familia de Joan prohibió a los Aguilar cantar temas del oriundo de Juliantla. Figueroa compartió qué pasa con esta situación.

"No manejo el lenguaje de las leyes muy bien y muchos menos el de las disqueras. Mi obligación siempre ha sido ser cantante y cumplir con la exigencia que tiene el público del boleto en mano, pero sí hay que informarse; no se le puede prohibir a nadie que cante los temas de Joan en shows, así como yo puedo cantar de Cri Cri o Juan Gabriel.

"El problema se da si se quiere monetizar porque entonces hay compromisos de mi padre que se tienen que tomar en cuenta . Él firmó un contrato con su disquera y si, por ejemplo, yo decido grabar Secreto de amor e interrumpe con la producción de Joan, entonces la compañía me va a bloquear; eso es lo que ha estado pasando; nosotros, como herederos de mi padre, así como recibimos bienes también debemos cumplir con adeudos o compromisos que haya dejado", mencionó.

En ese sentido, José Manuel dijo que se está preparando un disco homenaje a Joan Sebastian, que espera sea del agrado de todos sus seguidores.

"Es un álbum de duetos con personas muy talentosas, y con una visión impresionante de arreglos. No estoy participando como arreglista, pero estoy ayudando como puedo y aportando ideas. Lo están haciendo muy bien.

"Se quiere hacer duetos con artistas que no lograron grabar con mi papá y de esa forma llegar a otros países y corazones. Los artistas que se están invitando son Laura Pausini, Ángela Aguilar, Carla Morrison, Carlos Vives, Carlos Rivera y otros", expresó.

NECESITA A SU PÚBLICO

Por otro lado, Figueroa mencionó que gracias a la pandemia rectificó que necesita de su público para poder continuar su andar profesional.

"La crisis sanitaria no llegó en vano para mí. Grabé dos discos y ha sido un espacio grande que me hizo darme cuenta de la adicción tan grande que tengo del aplauso. También me sirvió para enamorarme de mis caballos".

Pese a que su padre se le conoció como "El Rey del Jaripeo", José Manuel aclaró que a él no le gustaría ostentar un titulo similar, como "El Príncipe del Jaripeo".

"Nunca me gustaría manchar ese recuerdo tan bello que tiene el público de mi papá. Un mote así no lo portaría con gusto, ya que yo quisiera que el recuerdo de 'El Rey del Jaripeo' se quede por siempre en el público", comentó.

Por otro lado, José Manuel dio a conocer que su reciente disco, Rosas y espinas, funcionó muy bien entre sus seguidores.

"Justo recién se lanzó una reedición de este material con unos temas que habían quedado guardados. Como ya había dicho, ya tengo otros das producciones que se encuentran listas para salir".

En cuanto a su faceta de actor, el artista manifestó que espera retomarla muy pronto.

"Había un proyecto con Carla Estrada y Lucero, sin embargo, por la pandemia no se logró hacer. Carla está ahorita con el proyecto de la bioserie de Gloria Trevi, espero que le vaya muy bien con esto a Estrada".

En cuanto a la serie de Vicente Fernández, El último rey, que terminará este viernes, José Manuel aprobó que Pablo Montero encarne al Charro de Huentitán.

"Me pareció bien que haya sido Pablo. Confío a ciegas que puede ser el papel más importante de la vida y de la carrera de Pablo. Por cierto, él me debe una cena para que le digan", puntualizó.