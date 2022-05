¡Son súper mamás! Las heroínas que también son madres

Las mamás lo dan todo por sus hijos, incluso las que habitan en los comics desde hace décadas.

En esta fecha tan especial, aunado a la llegada a los cines de la cinta Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, le presentamos un recuento de las madres que figuran en los Universos de DC y Marvel.

Para quienes desconocen por qué se menciona la película, en su trama se ve a una "Wanda" ( Elizabeth Olsen) inmersa en la locura por recuperar a sus dos hijos que ella misma creó en la serie WandaVision, "Tommy" y "Billy", lo que genera un caos total en el Multiverso.

(FOTO: ESPECIAL)

De acuerdo con expertos en historietas, los dos niños son pedazos del alma de "Mephisto", y cobraron vida gracias a la magia de "Scarlet Witch".

En el mismo universo de Marvel figuran más mamás como "Tía May", "Jessica Drew", "Jean Grey", "Mystique" o la "Mujer Invisible".

Producto de su amor con "Reed Richards", "Susan Storm" procreó a "Valeria" y "Franklin", éste último es uno de los personajes más poderosos de Marvel pues puede manipular la realidad a su antojo.

(FOTO: ESPECIAL)

La casa de los "Avengers" anunció con bombo y platillo el embarazo de "Jessica Drew", tan es así que lo hicieron con una portada de "Spider Woman" emulando el clásico cartel feminista conocido como "We can do it"; ella es madre soltera y su hijo, "Gerald", tiene poderes similares a su mamá.

(FOTO: ESPECIAL)

La mutante, "Jean Grey", de los "X-Men" tiene dos hijos con "Scott Summers" o "Cíclope", como usted prefiera llamarlo, y son "Rachel Summers" y "Nate Grey"; ambos cuentan con habilidades de telequinesis y telepatía.

La "Tía May" no es la madre de "Spider-Man", pero aquí aplica la frase de que, "Padres son los que crían, no los que engendran".

La tía de "Peter" le ha inculcado valores y le ha dado mucho amor, además de que siempre lo aconseja.

En el Universo de DC, brilla "Martha Kent". Su vida y la de su esposo, "Jonathan" dio un giro de 180 grados cuando, proveniente del cielo, cayó una cápsula en sus terrenos que contenía un bebé del planeta Kryptón, el cual adoptaron; lo llamaron "Clark" y con el tiempo se volvió "Superman".

(FOTO: ESPECIAL)

El héroe creció en un hogar lleno de armonía y buenas costumbres; "Martha" le ayudó a entender la Tierra y le fomentó el uso de sus poderes para luchar por la justicia.

En la Tierra 2 del Multiverso de DC, "Catwoman" tiene una hija con "Batman". Se trata de "Helena Wayne Kyle", quien también se volvió heroína y lucha bajo el nombre de "The Huntress".

(FOTO: ESPECIAL)

"Dinah Drake" es conocida como la primera "Black Canary" de DC. Se le vio como integrante de la Sociedad de la Justicia.

Producto de su relación con el detective "Larry Lance", "Drake" tuvo a "Dinah Laurel Lance", quien se volvería la segunda "Canario Negro", pareja de "Green Arrow" e integrante de la "Liga de la Justicia".