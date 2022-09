'Son hechos aislados', homicidios registrados

Como hechos aislados que no representan una alerta, aunque no se menosprecian, calificó el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, los recientes homicidios ocurridos en el municipio, incluso dijo que los índices delictivos han ido a la baja y se trabaja para continuar así. Agregó que los incidentes podrían estar relacionados a temas familiares, aunque por respeto y por lo delicado del asunto y que recientemente ocurrieron los hechos, prefirió no abundar.

"Los indicadores de seguridad están bien, independientemente de los hechos que pasaron, estamos muy bien y creo que los indicadores han ido a la baja y estos hechos tampoco los menospreciamos pero no son una cuestión de alerta, seguimos trabajando en el tema".

Se le cuestionó si podría tratarse de temas familiares, y la respuesta fue "sí, no me quiero meter puesto que está reciente el tema y creo que son hechos aislados y que seguramente ya no van a volver a ocurrir en el municipio", expresó.

Sobre la llegada de los 300 elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y de Guardia Nacional para reforzar las operaciones del Mando Especial de la Laguna, Ramírez López dijo que cualquier acción que sume a la seguridad es bienvenida.

Además, mencionó que la coordinación que existe entre los tres órdenes de Gobierno, específicamente con el Ejército ha posicionado al estado con los mejores indicadores de seguridad.

Incluso declaró que si a los elementos que recientemente llegaron a la región se les ofrece algo, el municipio de Matamoros, está a la orden.

"Creo que es bienvenido y como lo ha dicho siempre el gobernador del Estado (Miguel Riquelme) en ese tema, una de las cosas que ha mantenido a Coahuila en la burbuja de seguridad es el tema de la coordinación con el Gobierno Federal y sobre todo, muy en específico con el Ejército Mexicano, y que debemos mantenernos en esa situación en ese ejemplo y unidos, como presidente en Matamoros lo que se ofrezca estamos a la orden".