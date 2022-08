Solo se fueron a pasear: Hugo Sánchez explota contra Pumas tras goleada del Barcelona

El entrenador que llevó a los Pumas a la obtención del Trofeo Santiago Bernabéu hace 18 años está muy molesto con la imagen dejada por los universitarios, el domingo, en el Joan Gamper.

Durante su intervención en el programa "Futbol Picante" de ESPN, Hugo Sánchez aseguró que los integrantes del equipo felino sólo fueron a pasear a Barcelona, donde fueron goleados por los catalanes (6-0).

"Nos tenemos que conformar con una invitación de paseo; se fueron a pasear los jugadores y el cuerpo técnico de Pumas, a dar un tour a Barcelona", sentenció el "Pentapichichi". "Eso que dicen de ‘linda experiencia’ suena mal, es vergonzoso".

"Los que nos hemos esforzado tantos años en crear una buena imagen del futbol mexicano… Yo en lo individual y en lo colectivo, viajando con Pumas en el 2004, en el Santiago Bernabéu, contra el Real Madrid, contra uno de los mejores equipos de todos los tiempos y ganando", agregó.

Visiblemente molesto, Hugo Sánchez aseguró que Andrés Lillini, director técnico de los Pumas, quedará marcado por este resultado, como ocurrió con Juan Carlos Osorio en la derrota de la Selección Mexicana frente a Chile (0-7), en la Copa América Centenario.

"Esas justificaciones de que fueron otros equipos y también los golearon, no. Vales o no", sentenció. "Lillini va a quedar señalado, así como a Juan Carlos Osorio por el 7-0 de Chile a México". "Lillini va a estar señalado de que no está capacitado ni preparado para un equipo de la magnitud de Pumas".