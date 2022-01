Sólo hay 8 mujeres en gabinete de la nueva administración de Torreón

Solamente 8 mujeres en la presente administración ocupan, por el momento, los principales puestos directivos en el gabinete de la nueva administración de Torreón y que nombró esta semana el alcalde Román Alberto Cepeda.

Se trata de una cantidad apenas por encima del 20 por ciento del total de los funcionarios que han tomado protesta a su cargo, lo que contrasta con los esfuerzos de paridad de género que se han impulsado recientemente desde el Congreso de Coahuila y a nivel federal.

Fue durante el pasado lunes que se llevó a cabo el evento principal de toma de protesta al nuevo gabinete de la administración pública, en el mismo se presentaron los perfiles de quienes encabezarán en adelante las direcciones y oficinas administrativas del Ayuntamiento.

Entre los puestos clave, solamente destaca el de la Secretaría del Ayuntamiento a cargo de Natalia Fernández; no obstante la Tesorería, Tránsito, Inspección y Verificación, Educación, Salud, Comunicación Gubernamental, Deporte, Desarrollo Institucional, Desarrollo Social, Obras Públicas, Seguridad Pública y hasta el DIF Torreón quedaron en manos de varones.

Por el contrario, la minoría de los puestos como el Instituto Municipal de la Mujer, Tribunal de Justicia Municipal, Atención Ciudadana, Medio Ambiente, Jefatura de Prensa, Secretaria Técnica del Despacho del Alcalde y Desarrollo Económico.

Al respecto, el propio Román Alberto Cepeda negó que se haya privilegiado a los varones sobre las mujeres en su gabinete de trabajo, además pidió paciencia a la ciudadanía para dar a conocer otros cargos que quedan pendientes, como el Simas Torreón y Protección Civil, los cuales serán anunciados en próximos días.

"Todavía no están todas las direcciones, yo creo que el porcentaje por ahí está un poquito... Como no están todas las direcciones el porcentaje varía, pero es evidente que por primera vez en la historia ya hay una secretaria del Ayuntamiento que es mujer, de la edad también, estamos haciendo historia, hay más mujeres que se van a incorporar, sobretodo en los factores de decisión, en la toma de decisiones que es fundamental, no solamente es cubrir el porcentaje, es que las mujeres puedan estar en donde la toma de decisiones está, eso es lo que hemos hecho y así está conformado desde mi campaña el Cabildo que me acompañó como candidatos a regidores", señaló el alcalde el fin de semana pasado.

Por su parte, la única voz desde la oposición que ha señalado esa situación ha sido la regidora de Morena, Zazil Pacheco, quien en un pronunciamiento expresó que "es solamente el 21 por ciento de los espacios de primer nivel de esta administración, lo que me obliga a manifestar una posición crítica y de cuestionar por qué no se confía en las mujeres de Torreón, o ¿acaso no existen perfiles mujeres capaces de coadyuvar gobernar?, espero que más temprano que tarde haya un gobierno que entienda que la paridad de género no representa una carga, sino una ventana infinita de oportunidades", señaló Pacheco.

Hasta ayer miércoles no se habían dado a conocer nuevos puestos directivos para mujeres en el gabinete del alcalde Román Alberto Cepeda.