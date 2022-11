Solo 16 % de unidades cumplen con norma en Torreón

Hay solamente 60 camiones en Torreón que cumplen con la normativa en cuanto a la antigüedad permitida para brindar el servicio público de transporte, a pesar de que tienen una tolerancia "extra" de cinco años en este municipio.

Rodrigo Muñoz Montejano, director de Transporte Público Municipal, dijo que la mayoría de las 354 unidades que circulan por la ciudad tiene una antigüedad mayor a 15 años, apenas 60 cumplen con el año modelo, mientras que el resto no.

"Aquí lo que sucede es que, en marzo de 2019, cuando se les otorgó el último aumento a la tarifa, ahí mismo en el acuerdo de Cabildo se les dio la oportunidad de que las unidades, si bien es cierto la ley establecía 10 años de antigüedad al año en curso, pero ahí se hizo una modificación de que se les daba la oportunidad hasta 15 años, a efecto de que cumplieran con los compromisos que se habían establecido en ese acuerdo de Cabildo", explicó.

Señaló que se proyecta que, con el sistema metropolitano de transporte Bus Laguna, se cuente con un 100 por ciento de las unidades de reciente modelo para mediados del próximo año.

"Lo que nos correspondía a nosotros, como Municipio, con el Gobierno del estado, es en la coordinación, el análisis y revisión de las rutas, y hacer la modificación correspondiente de acuerdo a las necesidades y a las solicitudes que teníamos de servicio, entonces, hemos participado en eso, el resto de los trámites es directamente con la gente del estado", expresó.

OPERATIVOS TAXIS

En otro orden de ideas, el director informó que en un día se aseguran hasta 14 unidades del servicio público, entre taxis concesionados y, sobre todo, los de plataformas digitales, en los operativos de Transporte del Municipio, al no contar con los requisitos que marca la ley para esta labor.

Muñoz Montejano dijo que no son directamente operativos dirigidos a las aplicaciones sino a todos los vehículos del servicio público, pero indicó que se aseguran más unidades de plataforma porque, dentro de la misma revisión, se solicitan al conductor requisitos como su gafete de identificación, documento donde acrediten su registro en el padrón ante el gobierno del estado de Coahuila y la delegación de Transporte.

"Como bien lo saben, no han acudido a regularizarse, entonces, si ellos andan violando la Ley de Transporte y Movilidad del estado, por consecuencia nosotros tenemos que actuar, por eso mismo se asegura la unidad, porque no están registrados, andan prestando un servicio pero no cumplen con los requisitos establecidos para dar el mismo", expresó.

Muñoz Montejano señaló que se realizan uno a dos filtros de revisión por la tarde-noche, en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública.

"Se han infraccionado vehículos del servicio público porque no cuentan con gafete vigente, de identificación, se han asegurado taxis porque no cuentan con la póliza de seguro vigente, yo bajé la instrucción a los inspectores de que todo taxi que no cuente con su póliza vigente va directamente al corralón, no podemos permitir que anden sin seguro, si sucede algún accidente está a la deriva el usuario", comentó.

El funcionario dijo que también se han detectado choferes de plataformas digitales donde no coinciden los rasgos físicos con la fotografía que aparece en la aplicación. "Son cositas que sí tenemos que cuidar por la seguridad del mismo usuario", dijo.

Respecto al monto de las sanciones que se aplican a los transportistas infractores, comentó que las más elevadas son las que deben pagar para recuperar sus vehículos, alrededor de 28 mil 500 pesos, si se cubre de inmediato aplica un descuento del 50 por ciento. En caso de reincidencia, la Ley faculta a las autoridades para devolver la unidad asegurada a su propietario en un plazo no menor de siete días.