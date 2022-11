Sólo 14.8% de mujeres víctimas de violencia denuncia en Querétaro

En el estado de Querétaro, de las mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual de parte de su pareja a lo largo de su vida, solamente el 14.8% interpuso una queja o denuncia ante alguna autoridad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre.

En este indicador, el estado reportó un porcentaje ligeramente superior al promedio nacional, que fue de 13.1% de las víctimas que denunciaron o presentaron una queja, señala el Inegi al tomar como referencia a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del 2021.

Mientras que, en el ámbito laboral, en Querétaro, de las mujeres que experimentaron violencia física y/o sexual solamente 10% presentó una denuncia o una queja. A nivel nacional, este indicador fue de 6.5%.

En el entorno familiar, también en la entidad, de las mujeres violentadas, únicamente 7.4% presentó queja o denuncia; en el país el porcentaje es similar, pues rondó en 7.1%.

En el ámbito escolar, en el estado, solamente 5.8% de las mujeres violentadas presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad, por debajo del promedio nacional, cuyo porcentaje es de 7.8% de las víctimas.

Y el ámbito comunitario es el entorno en el cual Querétaro registró el menor porcentaje de víctimas que denunciaron, pues solamente un 4.7% de las mujeres que experimentaron violencia física y/o sexual interpusieron una queja o denuncia, en tanto que a nivel país este porcentaje fue de 4.3%.

El instituto de estadística federal expone que los niveles de búsqueda de apoyo institucional o de denuncia fueron bajos en el país.

"Las principales razones para no buscar ayuda o no denunciar fueron: se trató de algo sin importancia que no le afectó, no sabía cómo y dónde denunciar y por miedo a las consecuencias o a las amenazas", expone el Inegi.

En este sentido, el instituto recordó que en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas definió el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que ese día se conmemora con el objetivo de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo.