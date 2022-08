Solicitan investigación por robos a Iglesia de Fátima

Tras haber sido víctima de robos en varias ocasiones desde el año pasado y que se han recrudecido en el actual, el párroco del templo de Fátima, Rafael López, además de mayor vigilancia pide a las autoridades municipales verificar la compra- venta de material robado.

En dos años, dijo, ha sido víctima de por lo menos cuatro eventos, la mayoría en este año. Dado que son hechos "pequeños" pese al daño que ocasionan, el párroco comentó que no presentó denuncia, aunque sí solicitó mayor presencia policiaca en el sector y a los fieles, les pidió estar atentos de la seguridad de los templos.

Y es que pensar en instalar un sistema de vigilancia no está entre los planes inmediatos del sacerdote debido a la inversión que representa.

López recordó el robo de la campana del templo del Señor de la Misericordia de la colonia Lázaro Cárdenas, la cual fue robada de un domicilio particular, en donde se mantenía en resguardo.

De ese evento registrado el año pasado, dijo que al momento la Fiscalía de Justicia no ha dado respuesta. "Como fue en un domicilio particular, lo presentó el dueño de la casa, entonces nos dijeron que iban a investigar, se detuvo a una de las personas, se dijo que continuarían las investigaciones pero ya no hubo ninguna respuesta. Yo insistí en qué ha pasado, me han dicho que siguen investigado", comentó.

Para frenar este tipo de delitos, el párroco de Fátima pide a las autoridades municipales investigar los negocios que se dedican a la compra- venta de cosas robadas.

"Está la compra-venta del material robado, en este bulevar (Laguna Sur) hay compra-venta. Las mismas autoridades deben de estar al pendiente de eso", dijo Rafael López.

Y es que no solo las parroquias han sido víctimas de los ladrones, sino también la casa de los padres Xaverianos, quienes se vieron obligados a levantar sus bardas para frenar los robos.

Alto a los robos

