Solicitan apoyo para proyectos detenidos en La Laguna de Durango

De los nueve proyectos que se contemplaban para La Laguna de Durango en la administración estatal que está por concluir, hay tres que avanzan y el resto se mantienen en trámite, pues se ha complicado el proceso debido a la burocracia en el actual gobierno federal.

Mario Alberto Alvarado Rodríguez, Empresarios Lerdenses A.C. (ELAC), explicó que hay inversionistas que han confirmado que prefieren esperar a que concluya la gestión federal debido a las trabas que han encontrado para su instalación.

Advirtió que un proyecto que se mantiene detenido es el del parque solar, por parte del gobierno federal, por lo que solicitaron al secretario de Desarrollo Económico en el gobierno del estado de Durango, Gustavo Kientzle Baille, que les apoye para que el tema se destrabe, ya que la inversión es de 60 millones de dólares, en una superficie de 600 hectáreas.

"No tiene por qué detenerse este proyecto, es un contrato entre particulares, es una empresa privada de origen americano que va a surtir al grupo Peñoles y que no va a usar las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se pretende construir una línea privada para transmisión de energía del parque solar hacia la planta de Peñoles", explicó.

Informó que esto sería en el área de Picardías y Francisco Villa, lo que beneficiaría a las comunidades de este sector.

Señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal no ha autorizado, a pesar de que hace mucho tiempo se solicitó el cambio de Unidades de Gestión Ambiental, ellos aducen que el terreno es 100 por ciento reforestable, pero ambientalistas que han visitado el lugar han confirmado que esto no es así, pues la zona está en malas condiciones y no sirve para uso agrícola o ganadero, al estar muy estresado para la vegetación.

"Pese a ello, la empresa se compromete a reforestar algunas áreas, así ellos reforzarían, de manera socialmente responsable, reforestar algunas áreas", expresó el presidente de Empresarios Lerdenses.

Alvarado Rodríguez señaló que se espera que en los próximos días se coloque la primera piedra de la planta de fertilizantes Tarafert, que implica una inversión de más de mil 200 millones de dólares en el área de Sapioriz, en Lerdo. Indicó que ya se firmó un convenio para que se surta de agua tratada y no consuma limpia. El capital es holandés.

Otra inversión próxima a arrancar es la maquiladora de grupo Bello, Blue Force, que fabricará implementos médicos para Estados Unidos. Comentó que la obra va muy avanzada y se espera que en breve pueda comenzar a operar.

60

MILLONES

de dólares estima invertir el parque solar en Picardías, comunidad de Lerdo.