Situación del drenaje es muy grave: gerente general del Simas Torreón

Lauro Villarreal, gerente general de Simas Torreón, admitió este jueves que la situación del drenaje en el municipio es "muy grave", de forma que incluso supera actualmente en 3 a 1 al número de denuncias por falta de agua potable.

El funcionario municipal se refirió no solo a las inundaciones recientes de agua pestilente en la colonia Campo Nuevo Zaragoza, sino a los colapsos de colectores que han estado registrándose en diversos puntos de la ciudad y que han derivado en temas de riesgos físicos y sanitarios; dijo que en la medida de lo posible se ha tratado de atender cada una de las fallas reportadas, aunque aceptó que la magnitud de la problemática es tal que se requeriría de una inversión millonaria para poder dejar el sistema de drenaje de torreón en óptimas condiciones.

"El problema de con los colectores de Torreón es que ya son viejos y que no se metió la tecnología hace muchísimos años, a lo mejor esa tecnología era adecuada pero ahorita sabemos que ya no funciona, está obsoleta... De cada 100 quejas que tenemos en el Call Center 75 son de drenajes, el 25 por ciento son de agua potable, de falta de agua o de fugas de agua, entonces de ese tamaño está el problema del drenaje en Torreón, es muy grave, lo que pasa es que la gente y lo explicaba en anteriores veces, la gente no lo ve tan grave si tienes una fuga de drenaje o un drenaje tapado en tu calle, o si hay una fuga de aguas negras, si te falta el agua sí lo resientes porque no puedes tener tus actividades de bañarte, de lavar ropa, de alimentos, entonces es más grave el problema del agua sensiblemente, pero numéricamente es de 3 a 1 el drenaje".

Villarreal además precisó que para renovar las redes del drenaje en Torreón y que puedan funcionar sin mayores colapsos, como actualmente en Campo Nuevo Zaragoza o hace semanas en Ciudad Nazas, se requiere de un proyecto integral de alrededor de mil 500 millones de pesos, del cual tendría que tener una participación importante el Gobierno Federal.

Dijo que por el momento las autoridades municipales ejecutan recursos propios para solucionar los puntos sensibles, aunque mantienen la expectativa de que la federación apoye con recursos especiales y mediante bolsas disponibles para ese tipo de obras.

"Ahorita en la solicitud tenemos 150 millones en el plan este de 'Agua Saludable para la Laguna", son 150 millones en tuberías nuevas y líneas de interconexión, el problema es que 'Agua Saludable' únicamente contempla el agua potable, no contempla el drenaje, ni el alcantarillado... El problema del drenaje estamos hablando (se requieren) más de mil 500 millones de pesos, es un problema serio, si nos dan 300 (millones) y hacemos un programa a largo plazo, que invirtamos 300 cada año, en 5 años podemos solucionarlo, pero el problema es grave", admitió el funcionario municipal.

Cabe recordar que este mismo mes de junio las propias autoridades municipales admitieron que Torreón contaba ya con una "crisis del agua", ante lo cual anunciaron un plan de 12 pasos para solucionarla en el corto y mediano plazo; no obstante los reportes de colapsos en el drenaje se han estado registrando de forma paralela a las protestas por falta de agua y otras carencias en el servicio de Simas Torreón.

De parte de la propia autoridad se ha argumentado como una de las justificantes el abandono generalizado desde la administración pasada, entre otros aspectos como la falta de inversión en equipo y vehículos, así como de desorden administrativo.