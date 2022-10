Síndico de Gómez Palacio refuta a regidor de Morena y éste lo llama 'chismoso'

De manera puntual el síndico municipal, Jaime Alonso Aguilera García, expuso en la pasada sesión de Cabildo que se había quedado con mal sabor de boca de la anterior sesión por el comentario que hizo el regidor de Morena, Armando Navarro.

El síndico dijo que en efecto, ni él ni los otros integrantes del Cabildo eran trabajadores de alguna de las empresas de la familia Herrera como dijo en la pasada sesión Navarro pero que mas allá de eso el comentario rayaba en la esfera personal de la alcaldesa, Leticia Herrera y que ese tema era “totalmente ajeno al servicio público y es un comentario que puede prestarse para un conflicto de intereses que no lo hay”, por lo cual deseaba enfatizar que fue una aseveración inadecuada.

El síndico enfatizó el “desastre” que dejó la pasada administración municipal: “La intención de destruir no es un tema de desgaste ni deterioro, ni de descuido o falta de mantenimiento” (posibilidad que había expuesto el regidor de Morena).

También especificó el concepto de la palabra “cínico” (como lo llamó la alcaldesa en la antepasada sesión ) y que causó la molestia del regidor. Comentó que el concepto engloba “la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables” y que en términos generales era “es defender lo indefendible” por lo que le pedía congruencia.

El regidor de Morena, Armando Navarro, reprochó ante el cabildo la ausencia de la presidenta municipal al momento que él realizó el recorrido en el edificio de Seguridad Pública, lugar donde Navarro presuntamente habría pronunciado el comentario que molestó a la alcaldesa en el sentido de que el daño encontrado era un “descuido” y no algo intencional. También reprochó al síndico haber comunicado lo anterior a la alcaldesa.

“Yo no estoy justificando. Yo no fui parte de la Administración pasada, mi compañero (Yahir Vitela), sí fue funcionario. Yo no estoy defendiendo lo indefendible estoy haciendo una observación subjetiva”, justificó Navarro, quien también aseguró que considera que es sancionable y podría ser objeto de una denuncia e incluso pidió que se hiciera un estudio comparando las actas de entrega- recepción.

Navarro también dijo que no era su intención estar en conflicto con la presidenta: “No quiero estar en ese conflicto, veo que usted es una mujer a que le tienen y le guardan mucho respeto todo su equipo de trabajo y quiero sumarme a esta lucha para hacer de nuestro Gómez Palacio una ciudad que brille; Pero le digo una cosa, si yo tengo algo que decirle de ahora en adelante se lo voy a decir a usted y no se base en chismes porque usted no estuvo ahí. Fue un chismoso el que le fue a decir lo que él creyó que yo dije”.

Posteriormente el secretario Ayuntamiento, Vicente Reyes, dijo que no va a permitir que la sesión de Cabildo se convierta en un circo en el cual “alguien quiere acaparar las luces”.

Luego el síndico municipal comentó que no estaba de acuerdo en que los daños evidenciados en el patrimonio municipal fueran considerados una valoración subjetiva: “No señor. Era objetiva. No es un tema de apreciación. La destrucción estaba le guste o no le guste, o le guste a quién le guste. La destrucción estaba; No es un tema ecléctico... Y toda información y todo conocimiento que yo tenga le va a ser informado a la señora presidenta”, acotó.