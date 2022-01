Sindicalizados de Gómez Palacio bloquean vialidades para pedir aumento

Tras la movilización que "ahorcara" la circulación de por lo menos tres vialidades importantes del Centro de la ciudad, en la protesta que organizaron los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Gómez Palacio como medida de presión para exigir el incremento del 7 por ciento para todos los agremiados, el coordinador de Gabinete Francisco Sida dio a conocer que el Contrato Colectivo que se firmó el pasado 18 de enero, no tiene validez.

Así mismo, dijo que el incremento que solicitan para los trabajadores que perciben un salario mayor al señalado por el tabulador y que por lo tanto quedaron fuera del aumento, resulta ilegal y va en contra de las recomendaciones de la Auditoria Superior del Estado, que de cumplirse, el municipio sería merecedor a una sanción y se vería obligado a devolver los pagos "indebidos".

Fue ayer, que durante toda la mañana y parte de la tarde, vialidades como la avenida Madero desde la calle Centenario hasta la Santiago Lavín, la avenida Allende e Independencia, fueron bloqueados a la circulación desde temprana hora del día con automóviles oficiales a cargo de los inconformes.

José Manuel Marín Gutiérrez, secretario general del sindicato único de Trabajadores del Ayuntamiento aseguró que los servicios no fueron suspendidos, ya que sólo participaron en la movilización aquellos que trabajaron de tarde o que su turno concluyó, así como los pensionados que pudieron sumarse.

La exigencia dijo es que se respete el incremento del 7 por ciento que contemplaba el contrato colectivo de Trabajo que se había firmado recientemente.

"Aquí está una sentencia a favor del 7 por ciento, llegó para todo el gremio sindical. Este fallo es del 13 de diciembre del Tribunal Burocrático, y se les notificó. Creíamos que venían de buena manera a cumplir con el contrato", dijo el representante sindical.

Esa fue la principal exigencia de los sindicalizados, que se otorgara el incremento del 7 por ciento, incluyendo a los trabajadores que se encuentran por arriba del tabulador.

Sin embargo, de acuerdo con Francisco Sida, el Contrato Colectivo no tiene validez. "El día de hoy (ayer) recibimos una notificación, por parte del Tribunal Laboral, en el cual nos hacen saber que no cumple con todos los requisitos el Contrato Colectivo que fue firmado el día 18 de enero, porque no incluyó el sindicato uno de los principales requisitos, que fue el acta de Asamblea, en el cual todo el gremio sindical está de acuerdo con la firma del contrato colectivo. Esto nos hace ver que, bueno el sindicato no ha tomado en cuenta a la base sindical para la firma de este contrato, solamente el comité que ha estado encabezando las pláticas. Por lo tanto no da lugar el contrato, no tiene validez", detalló.

Así mismo, explicó que el incremento en el salario sería un acto ilegal para un total de 157 trabajadores cuyo salario se encuentra por arriba del tabulador.

"El siete por ciento se les ha entregado a los trabajadores que cumplen con el tabulador, que no lo sobrepasan, pero aquellos que sí lo hacen, nos vemos imposibilitados de hacerlo, porque si lo hacemos estamos incumpliendo, estamos nosotros haciendo una acción ilegal que no va a cumplir con lo que está recomendando la propia auditoría y pues nos vemos también obligados a ser merecedores a una sanción y la devolución de los pagos indebidos", detalló.

El coordinador aseguró que el municipio está abierto al diálogo, al considerarlo como la herramienta principal para resolver conflictos.

"Desde el viernes no había condiciones para seguir con las negociaciones, que no fuera a afectar a terceros. Están en todo su derecho siempre que cumplan con la ley, ya cuando lastiman a terceros, es importante sensibilizarlos. Es una situación que se sale del tema legal y que no es una situación de falta de voluntad, la voluntad por parte de nosotros siempre ha existido".