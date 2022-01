Sindicalizados bloquean vialidad para exigir reunión con alcaldesa de Gómez Palacio

Para exigir una reunión con la alcaldesa Anabelle Gutiérrez, trabajadores del Sindicato Único al Servicio del Ayuntamiento de Gómez Palacio bloquearon con vehículos oficiales y particulares la avenida Madero frente a la presidencia municipal, bloqueo que mantendrán hasta obtener un acuerdo con la edil.

José Manuel Marín Gutiérrez, secretario general del sindicato, explicó que desde la actual administración no se ha tenido ningún acercamiento con la primera autoridad ya que siempre fue con representantes.

(GUADALUPE MIRANDA)

Dijo que entre noviembre y diciembre se debieron tener pláticas con la alcaldesa y el secretario del Ayuntamiento para la firma del nuevo contrato colectivo, lo cual no sucedió. “La revisión es siempre en noviembre y diciembre y ahora no se dio ninguna plática. Se entregaron los oficios y no se tuvo contestación”, dijo Marín.

Poco más de 50 personas con pancartas en mano exigiendo la revisión y firma del contrato se plantaron de manera pacífica a las afueras del edificio municipal. Sería una comisión de ocho personas las que se reunirían con la alcaldesa para abordar el tema del contrato.

El bloqueo permanecerá hasta el término de dicha reunión.