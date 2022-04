Sin sorpresas, la Revocación de Mandato en La Laguna: IP

La Iniciativa Privada de La Laguna consideró que "no hubo sorpresas" en la jornada de consulta para la Revocación de Mandato, pues se estimaba una muy baja participación en la región y que el resultado fuera a favor de la permanencia del presidente de la República.

"Fue una jornada que no fue atendida, entendemos que si no hay elecciones, la gente no acude a votar, lo hemos visto en las intermedias", comentó Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y vocero del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), "históricamente, la participación ha sido lo más baja en una jornada electoral".

Consideró que fue muy evidente que quienes acudieron a votar iban a manifestar su apoyo al presidente. Manifestó preocupación por los ilícitos que se observaron durante la jornada, como fue el acarreo de votantes.

"Hubo gente del gobierno que le dio ‘ride’ a gente para que fuera a votar, entendemos que no es una elección como tal pero tiene la misma validez, al ser organizado por el INE, entonces queremos ver qué va a pasar con esos detalles que se vieron durante la jornada", comentó.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que la consulta fue un ejercicio ciudadano nuevo en el país, pero consideró que no abona en nada a la gobernabilidad, pues implicaría tener elecciones permanentes y que se mantenga la polarización en la ciudadanía.

"Vamos a estar siempre luchando o pugnando unos contra otros, con este tipo de ejercicios demagógicos, se van a estar promoviendo todo el tiempo estas consultas y vamos a vivir en campañas permanentes en el país, entonces, sólo se exacerba la demagogia política", dijo, "para nosotros, fue un ejercicio innecesario, que no necesitábamos".

Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), destacó la tranquilidad con que transcurrió con mucha calma y sin incidentes graves, pero con muy poca participación, además de mucho acarreo de votantes.

"Era lo que se esperaba, se mostró muy baja participación, fue un ejercicio que, desde un inicio, no se vio con buenos ojos en la región, en las elecciones para presidente de la República tuvimos hasta 58 por ciento y un 16 por ciento este domingo es una gran diferencia en la participación de Torreón", expresó.