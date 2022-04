Sin resolverse, conflicto en Jurisdicción Sanitaria 6

La Secretaría de Salud de Coahuila ha sido incapaz de resolver el conflicto que prevalece desde hace más de una semana entre la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en La Laguna y la jefatura de la Jurisdicción Sanitaria VI.

Hasta ahora no hay mesas de trabajo establecidas por las autoridades estatales y siguen los dimes y diretes entre las partes involucradas, llegando incluso a la presentación de una denuncia ante la Fiscalía del Estado por la supuesta agresión física a una mujer y la presencia de notarios públicos en oficinas jurisdiccionales, para dar fe de los hechos.

Se acusan de nepotismo, exceso de comisiones sindicales (ausencia de los centros de trabajo con goce de sueldo), asambleas permanentes ilegales, personal de confianza sin base de reserva, supuestos malos tratos, hostigamiento, deficiencias en centros de salud y hospitales, incompatibilidades de horarios y trabajadores que cobran con códigos que no coinciden con el puesto que desempeñan, entre otros.

TAMBIÉN LEE Regidor Riveroll admite que no solicitó permiso para manifestación

El regidor dijo que no pidió permiso para ausentarse en presidencia y encabezar protesta

Personal sindicalizado mantiene desde hace días una Asamblea permanente al exterior del edificio y la petición es la misma: la destitución de Juan Pérez Ortega, jefe jurisdiccional.

Los quejosos dicen que ya no quieren negociaciones y que no hay compromiso por parte del secretario de Salud del estado, Roberto Bernal Gómez para atender la situación. También aseguran que siguen los supuestos hostigamientos, y malos tratos por parte del jefe jurisdiccional.

En contraparte, al interior de la Jurisdicción 6, hay documentos colocados en los pasillos que acusan a Riveroll Duarte de incompatibilidad de horarios por atender la secretaría general del Sindicato y la séptima regiduría en el ayuntamiento. Acusan que la asamblea permanente es ilegal, que no hay un informe de las finanzas y que hay favoritismos cuando se reparten las bases, de manera viciada y sin equidad.

Antier se reunieron José Manuel Riveroll Duarte y Juan Pérez Ortega y establecieron acuerdos, entre ellos el de retirar el plantón.

El jefe jurisdiccional asegura que entre los acuerdos a los que llegaron en dicha reunión está que Riveroll recogería las principales problemáticas de los agremiados para que después establecieran una mesa de trabajo y vieran la forma de solucionarlos. Juan Pérez dice que él se comprometió a hablar con sus coordinadores y buscar la forma de que el trato con el personal fuera más amigable.

VER MÁS Protesta en la Jurisdicción Sanitaria 6 termina con agresiones

Empleados pedían destitución de jefe jurisdiccional Juan Pérez Ortega

"Después de esta reunión, hoy (ayer) "él (Riveroll) interrumpió aquí en mi oficina con aproximadamente 25 personas y me solicitaba que yo saliera a hablar con ellos para explicarles los acuerdos, cuando no fue así lo que yo platiqué un día antes con él. Quien tenía que platicar con ellos era él y después plantearlas él y yo solos, precisamente para evitar aglomeraciones y alguna situación de conflicto. Él incumplió el compromiso que hicimos... y siguen manifestándose afuera y gritando consignas".

Pérez Ortega dijo que este plantón ha afectado al área de Vectores y de Vacunación, pero Riveroll lo negó.

El secretario general de la Sección 87 del SNTSA, José Manuel Riveroll Duarte, reconoció que sí se reunió con Juan Pérez Ortega y que él dialogó con sus agremiados sobre el tema, pero que no le creen al jefe jurisdiccional.

Por ello, admitió que ayer entró a la oficina de Juan Pérez para pedirle que dialogara con el personal inconforme y que les dijera que tienen un compromiso, pero que éste se negó.

"Simple y sencillamente, la asamblea está pidiendo que él vaya y haga esa comparecencia y no pasa nada. Yo lo estaba invitando, garantizándole a él toda la seguridad y todo el respeto, yo no tengo ningún encono personal, no se hubiera hecho nada el doctor Pérez con decir 'sí, vamos a hablar', hubiera dicho lo que sea, pero que hubiera reforzado lo que yo estaba ofreciendo y con eso se levantaba la asamblea".