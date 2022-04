Sin reporte sobre 'rapto' de mujeres en Torreón

La Policía de Torreón desmintió durante ayer miércoles los múltiples reportes sobre supuestos "raptos" de mujeres que se difundieron en redes sociales, especialmente en Facebook y Whatsapp, mensajes acompañados de audios en los que incluso se alertaba de supuestos "toques de queda" para la protección de las mismas mujeres.

El jefe de la corporación, César Perales, precisó a El Siglo de Torreón que no existen indicios sobre las situaciones que se narran en esas publicaciones de redes, en las cuales se hace referencia a taxis o plataformas de transporte digital desde las que se raptan a mujeres en diversos puntos; de igual forma negó que se tengan reportes específicos sobre algún vehículo particular que se utilice para cometer delitos de ese tipo.

Señaló Perales que "no tenemos nada, todos nos apunta de parte de Seguridad Pública a que es una noticia falsa, incluso los audios no tenemos reporte, no tenemos evidencia clara como para suponer que haya ese tipo de situaciones hasta el momento aquí en el Municipio de Torreón".

Al margen de ello, Perales afirmó que se mantienen pendientes de la seguridad ciudadana en general, además invitó a que se hagan los reportes que sean necesarios mediante las vías oficiales de emergencia 911 y en el WhatsApp de la Policía Municipal, 871-512-6954.

TAMBIÉN LEE 'Estamos quebrados por dentro'; padres de Debanhi Escobar confían en encontrarla con vida

Fiscalía realizó un cateo al lado sur del motel Nueva Castilla

De la misma forma, pidió a la población efectuar las denuncias de desaparición ante las autoridades correspondientes, esto en lugar de compartir mensajes de procedencia dudosa y generar así un ambiente de incertidumbre generalizada en las propias redes.

NIEGAN 'TOQUE DE QUEDA PARA MUJERES'

Igualmente, el Municipio de Torreón emitió durante el mismo miércoles diversos mensajes en sus redes sociales, incluso se emitió un boletín de prensa al respecto. En todos los casos se señaló que las versiones de raptos de mujeres en la ciudad son "falsos" y que no tienen ningún fundamento, por lo que en ese sentido llamaron a la población a difundir solamente informes con una fuente verificada, que tengan su origen en las autoridades o medios de comunicación establecidos

Respecto a situaciones extraordinarias como los supuestos "toques de queda" para las mujeres y que se tengan instrucciones especiales para la población femenina en cualquier ámbito, las autoridades también negaron cualquier versión, por lo que pidieron en su lugar estar atentos solamente a las instrucciones de la autoridad y en las vías oficiales.

VER MÁS Debanhi no ingresó a Coahuila, asegura gobernador

Cabe señalar que también la Delegación Laguna de la Fiscalía del Estado de Coahuila descartó que se hayan registrado denuncias recientes sobre raptos de mujeres desde unidades del transporte público, transportes por aplicación digital o bien, desde cualquier otro medio, como se señaló en las redes sociales.

Pidieron a la población hacer la denuncia formal en caso de tener conocimiento de algún caso en concreto.

Versiones sin sustento

Piden evitar caer en "psicosis" y promover la desinformación.

* Llaman autoridades a mantenerse informados mediante las vías oficiales, medios de comunicación establecidos y no con versiones sin sustento desde las redes sociales.

* Hasta ayer miércoles, no se tenía reporte alguno de raptos de mujeres desde el transporte público, transporte vía App o en cualquier otra modalidad.

* Piden en su lugar que se hagan las denuncias correspondientes ante los números de emergencia o ante la Fiscalía del Estado.