Sin pacientes, área COVID del Hospital General de Gómez Palacio

Con el deceso de la última persona que se atendía en el área COVID, el Hospital General de Gómez Palacio no reporta pacientes internados.

José Antonio Herrera Díaz, director de la institución de salud, informó que desde ayer se encuentra él área COVID libre de pacientes.

La baja en la atención hospitalaria de pacientes infectados se ha registrado desde hace dos semanas, según explicó el director.

Tan solo el sábado pasado solo se tenía una ocupación de cuatro pacientes de las 22 camas con las que cuenta este espacio destinado especialmente para las personas con complicaciones tras el contagio.

“La cuarta ola de COVID en hospital ha ido a la baja, podemos decir ahora que no tenemos pacientes hospitalizados. Desde ayer no se ha tenido ninguna necesidad de internar pacientes en él área COVID. No hemos tenido pacientes con sospecha”, insistió Herrera y apuntó que esta nueva cepa del COVID-19 no genera sintomatología grave aunque sí molesta.