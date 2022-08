'Sin justificar, alza en tarifas de transporte', señala regidor de Torreón

El regidor presidente de la Comisión de Movilidad en el Cabildo de Torreón, Enrique Sarmiento, advirtió que por el momento no se encuentran justificadas las peticiones de algunos transportistas por incrementar el costo del pasaje en la ciudad, esto de acuerdo a los análisis y estudios que han estado realizando las propias autoridades, además de las quejas que han estado recibiendo de parte de los usuarios en materia de servicio.

Cuestionado ayer miércoles respecto al tema del transporte público, el edil incluso fue más allá al adelantar que los propios estudios que han estado realizando las autoridades municipales arrojan resultados orientados a una disminución de la tarifa, esto al tomarse en cuenta factores como los aforos actualizados, la frecuencia de algunas rutas, así como los costos de operación que se toman en cuenta dentro del gremio del transporte público.

"Estamos viendo y se los he dicho, no es la primera vez que se los decimos, que (los estudios) dicen que la tarifa debe andar más baja, al ajuste de la tarifa y si fuera un ajuste a la tarifa, debería de andar como en 10 pesos con 90 centavos, a pesar de la inflación y con los números que ellos nos dan los transportistas, porque los transportistas también nos presentan datos como cuando estaba en su apogeo la pandemia, cuando no son los números reales, con el regreso a clases se modifica el aforo... Ellos dicen que la pandemia, la inflación, el aumento al diésel, todo los afecta, pero también al usuario le afectó".

NEGOCIACIONES

Sarmiento indicó que como autoridades municipales negociarán cualquier ajuste en la tarifa con "equilibrio" entre todas las partes involucradas, aunque privilegiando en todo momento la mejora del servicio a los usuarios; como ejemplo de lo anterior citó el caso de las concesiones existentes con relación a las que se encuentran activas, dijo que de 584 concesiones en total solamente funcionan unas 342, lo que deriva en una menor frecuencia del servicio para zonas como el Sur y Oriente de la ciudad, esto debido a diversas situaciones que han presentado como argumento los propios concesionarios.

"Hay unas que están vigentes que no están trabajando, hay unas que no trabajan desde antes de la pandemia, entonces hay ciertas situaciones irregulares también por ahí, que se tienen que revisar, nosotros recibimos a la Dirección de Autotransporte en una situación muy crítica, en todas las modalidades, crítica en la entrega-recepción, que no andaban operando todas las concesiones, se quejan los transportistas de los "cinqueros", los "cinqueros" se dan porque no hay las concesiones del transporte trabajando, así como los taxistas se quejan de las aplicaciones, pues hay una competencia, pero es una necesidad que tiene nuestra ciudad por el crecimiento, pero también es una responsabilidad de nosotros meter en orden todo", señaló el encargado de la Comisión de Movilidad en Cabildo de Torreón.

Cabe recordar que de ese tema no se han ventilado posibles fechas para llegar a una resolución, incluso esta misma semana la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández, precisó que se encuentran a la espera de resultados de un estudio independiente que se ordenó realizar entre autoridades y concesionarios, una vez teniendo esos datos se podrá avanzar en las negociaciones del posible ajuste a la tarifa.

En pláticas

