Sin internos por COVID-19, Hospital General de Gómez Palacio

Con el deceso de la última persona que se atendía en el área COVID, el Hospital General de Gómez Palacio no reportaba pacientes hasta el corte de ayer.

José Antonio Herrera Díaz, director de la institución de salud, informó que desde el martes se encuentra él área COVID libre de pacientes.

La baja en la atención de pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2 se ha registrado desde hace dos semanas, según explicó el director.

Tan solo el sábado pasado se tenía una ocupación de cuatro pacientes, de las 22 camas con las que cuenta este espacio, destinado especialmente para las personas con complicaciones tras el contagio.

Dos de ellos se encontraban con apoyo ventilatorio.

Esta ausencia de pacientes se debe tanto por el alta que se les dio al mejorar su estado de salud, como por el deceso debido a la gravedad de su condición.

"La cuarta ola de COVID en hospital ha ido a la baja, podemos decir ahora que no tenemos pacientes hospitalizados. Desde ayer (martes) no se ha tenido ninguna necesidad de internar pacientes en el área COVID. No hemos tenido pacientes con sospecha", insistió Herrera Díaz.

El director comentó que esta nueva cepa del COVID-19, no genera sintomatología grave, aunque sí es más molesta.

Herrera Díaz recordó que fue en el mes de enero cuando se registró la mayor ocupación en el Hospital General, al registrar un total de 18 pacientes en el área especial.

E incluso dentro de la misma ola de contagios, cerca de un 50 por ciento de los trabajadores del nosocomio, se vieron afectados con el virus.

Así mismo, comentó que se han detectado pacientes infectados que han acudido por otra situación, los cuales son aislados,

También, comentó que cuando los pacientes COVID terminan con su período de contagiosidad, son trasladados a otra área para continuar con su tratamiento.

Recordó también que las consultas externas, así como las cirugías programadas ya se han regularizado desde la semana anterior, luego de que fuera necesario suspenderlas ante el alza en los contagios COVID-19 en la entidad.

Ausencia de pacientes

Baja atención:

* El martes por la tarde se atendió al último paciente en el área COVID.

* Hasta ayer, el área permanecía sin pacientes.

* La baja en la ocupación en el área COVID del Hospital General se registra desde hace dos semanas.

* La capacidad en el área COVID es de 22 camas.