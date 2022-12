Sin fecha, llegada de micas para licencias

El problema de desabasto de micas para licencias de conducir en las oficinas de la Recaudación de Rentas de Gómez Palacio continúa y todavía no hay una fecha exacta para su reabastecimiento, aunque ya se tuvo un acuerdo con el proveedor.

El problema se dio a conocer el 28 de noviembre por el recaudador de Rentas, Andrés Osorno, quien reconoció el desabasto y comentó que únicamente se extiende un documento que será válido en caso necesario por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio a quienes hayan acudido a realizar su trámite.

Raúl Meraz, subsecretario de Gobierno para la región Laguna, comentó que el abasto está garantizado por la Secretaría de Finanzas, que ya tuvo un acercamiento con el proveedor y garantizó el abasto.

Sin embargo, no dejó claro sí hay o no micas en las oficinas de la región Laguna, pues dijo que sí había micas pero no las suficientes y que se encontraban a la espera de una mayor cantidad para el día de ayer.

"En este momento tenemos micas no suficientes, pero tenemos y están garantizadas por parte de Finanzas… sí sufrimos una crisis esta semana… están por llegar el día de hoy (viernes) nos avisaron, en la semana no hubo, lo que estamos haciendo es atender a la gente que puede pagar su contribución y en cuanto esté el plástico se le avisa".

Pero segundos después reconoció que solo en la capital se contaba con las micas para la expedición de licencias para conducir y para La Laguna "ya están por mandarlas".

"En este momento en la ciudad de Durango ya hay y ya están por mandarlas, en la Recaudación de Rentas de Gómez Palacio tenían muy pocas el día de hoy (viernes) y no van a ser suficiente para atender pero creo que la próxima semana se regularizan", dijo.

Sobre el tema del cambio de placas que se contempla para el próximo año, el funcionario dijo que todavía se están a la espera de la aprobación de la Ley de Ingresos por parte del Congreso del Estado de Durango, "hasta que se no apruebe, sería irresponsable".

Por otra parte, comentó que las láminas actuales con las que se cuentan se enviaron a la región Laguna, por lo que en la capital se expiden permisos hasta en tanto se lleva a cabo el replaqueo y comentó que el costo se habrá de bonificar al realizar el pago correspondiente en el 2023.