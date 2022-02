Sin conexión completa centros de videovigilancia de Torreón y La Laguna

Finalmente, será en un lapso no mayor a 15 días cuando se ejecute la conexión total entre el Centro de Inteligencia de Torreón (C2) y el C4 del Gobierno de Coahuila en la Laguna, así lo anunció este sábado el alcalde Román Alberto Cepeda, quien justificó el retraso en dicha interconexión debido a la complejidad técnica de ambos espacios, la información que se comparte en tiempo real y situaciones que tienen que ver con el software que controla cada una de las cámaras.

Cuestionado este día por El Siglo de Torreón Cepeda admitió que “todavía no” está operando de forma total el trabajo conjunto de videovigilancia, esto pese a que ha sido uno de los compromisos más reiterados de su parte y del mismo Gobierno de Coahuila desde los primeros días de enero, señaló que al margen de ello se mantiene la labor del C2 de forma regular y con acciones de nuevo equipamiento que han tenido que realizar para mejorar la dinámica de inteligencia y en favor de la seguridad ciudadana.

“El tema no tiene un plazo, cada semana se avanza en lo técnico, ya tenemos más si no me equivoco, en una semana más prácticamente la apertura oficial, pero todavía están avanzando en la parte técnica, o sea todavía no se termina de empatar y te comentó por qué, porque una cosa es que esté conectado y otra cosa es también el servicio de las cámaras y la ubicación, que ya tiene que ver con inteligencia, se están afinando… Es la puesta en marcha ya de a coordinación de esfuerzos”, destacó Cepeda.

El mandatario, además precisó que pese a no tenerse una interconexión total, ya se comparten algunos datos entre ambos centros de videovigilancia, de manera que se genera ya una labor de seguridad pública coordinada aunque con algunos detalles finales por resolverse en los próximos días.

Del mismo modo se refirió a las inversiones “adicionales” que se tuvieron que hacer en el C2 de Torreón para poder adaptar su operación a las nuevas exigencias de la interconexión con el C4, no obstante evitó profundizar en mayores cifras y cuestiones técnicas.

“Estamos invirtiendo en lo que tiene que ver la coordinación, el empate, o sea, que podamos compartir la información, en eso sí, pero estamos trabajando con el mismo mecanismo, todavía no concluye esa parte, pero es una inversión menor, nada comparado con los montos que se invirtieron para hacer lo que antes era”, dijo Cepeda.