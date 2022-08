Sin concluir, obras en Deportiva y Bosque Urbano de Torreón

Las vacaciones de verano ya concluyeron y los laguneros se quedaron con las ganas de disfrutar al 100 por ciento de paseos públicos como el Bosque Urbano o la Unidad Deportiva de Torreón, pues aún no terminan las obras de rehabilitación que se desarrollan en estos espacios.

En ambos casos, los encargados señalan que se recibieron los sitios en condiciones deterioradas, de ahí que los trabajos hayan demorado. En lo que corresponde al Bosque Urbano, el lago sigue sin funcionar; de momento se encuentra a un 20 por ciento de su capacidad, pues se llena por las noches con agua tratada.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales, dijo que les tomó mucho tiempo la reparación de la membrana, pues estaba rota en varios sectores.

"Ya empezamos a llenar el lago de las lanchitas, ya rehabilitamos las lanchitas y vamos a tener tres kayaks, el lago va a un 20 por ciento de llenado porque lo hacemos con el agua más superficial del otro lago, que es con el que regamos, que es con agua tratada, lo hacemos así para que el agua no nos salga tan turbia y poderla tratar con más químicos para que, en su momento, sea un poco más clara", comentó.

Consideró que en un par de semanas se podría contar con el lago completamente lleno. El funcionario indicó que el monto de inversión en el lago, a lo largo del presente año, será de un millón 600 mil pesos, sin sumar la inversión que realizará la Dirección de Obras Públicas Municipales en otras zonas del mismo espacio público.

Señaló que, junto con este proyecto, se va a echar a andar La Isla, que es un espacio donde hay 12 locales comerciales, los cuáles, Obras Públicas está rehabilitando. También se considera un "Pet Park", parque de mascotas, que será una alternativa más para los paseantes durante los fines de semana.

Villarreal Cuéllar dijo que las mascotas deben llevar correa y los propietarios deben recoger sus desechos en lo que corresponde al Bosque Urbano, mientras que en el área del Pet Park se les permitirá andar con mayor libertad, pero se les insistirá en que deben recoger las heces de sus animales.

"Esperamos que en un par de semanas ya esté prácticamente lleno el lago", expresó.

El director de Servicios Públicos Municipales dijo que el mantenimiento de la membrana les retrasó durante varias semanas, ya que se encontraba rota y fue necesario repararla, por lo que, una vez que se concluyó con estos trabajos fue que se logró comenzar con el llenado del lago.

DEPORTIVA

Aunque no se ha concluido aún la auditoría en la Unidad Deportiva de Torreón, se avanza en su rehabilitación, por lo que la alberca olímpica podría estar lista para recibir a los nadadores la próxima semana.

Alicia Guerrero Garibay, presidenta del patronato de la Unidad Deportiva Torreón, explicó que los campos ya fueron nivelados a cero, porque los encontraron con muchos pozos, se rehabilitaron los campos de beisbol, que tenían cerca de 20 años sin recibir mantenimiento ni pintura.

Indicó que se plantó el campo número 12 con pasto natural y riego por aspersión, se arregló la fachada del gimnasio, que estaba muy deteriorada, también el Teatro del Pueblo, y la alberca está cerca de estar completa, pues ya llegaron todos los filtros que se requieren para su operación, así como la calefacción.

"Yo creo que la alberca termina de armarse, todo esto, la próxima semana", comentó. Explicó que, pese a que está por concluir la temporada más calurosa en la región, la alberca olímpica contará con sistema de calefacción, por lo que se podrá utilizar durante todo el año, sin importar que bajen las temperaturas en el ambiente.

Guerrero Garibay dijo que la Deportiva recibe alrededor de 52 mil usuarios por mes, en las condiciones en que se encontraba, por lo que confió en que, con el avance de las obras y rehabilitación, se incremente la afluencia.

Expuso que el gobierno del estado de Coahuila se comprometió a donar dos campos de soccer con pasto sintético que se espera estén instalados para septiembre, además de que se busca desarrollar proyectos con la colaboración de la Iniciativa Privada.

Señaló que aún no concluye la auditoría que se realiza en la administración de este espacio público, pues aseguró que no se recibió la documentación completa, pero está por finalizar la próxima semana, a fin de exponer con claridad la situación en que se recibió el paseo, ya con un fundamento.

"Posiblemente la semana que entra ya estemos terminando con esto", comentó, "ha sido muy complicado porque no dejaron ninguna papelería, no teníamos nóminas, no teníamos estados de cuenta, no teníamos ingresos de taquillas, no teníamos nada, entonces fue ir escarbando poco a poco, durante dos meses me quedé sin bancos porque no teníamos la firma, ha sido lento porque no teníamos la papelería".

La presidenta del patronato de la Unidad Deportiva de Torreón llamó a los ciudadanos a que cuiden las instalaciones y que las utilicen adecuadamente, a fin de que se pueda mantener en buenas condiciones y operando, lo que resulta en beneficio de la sociedad en general.