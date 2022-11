Sin atención, drenaje colapsado en la Navarro

Luego de cambiar la tubería de su cocina, y gastar en servicios de plomería, habitante de la colonia Navarro en Torreón, se percató que el sistema de drenaje esta "colapsado", versión que además han reforzado otros habitantes del lugar.

En la calle Río Nazas y la avenida Manuel Ávila Camacho, todos los días hay presencia de aguas negras, desde hace meses el drenaje sale de las alcantarillas, filtrándose por las vialidades y provocando molestias entre quienes habitan en el lugar.

Pese a las insistentes llamadas reportando la falla en el sistema de drenaje, los denunciantes no han recibido respuesta por parte de las autoridades, y en las ocasiones pasadas que han ido al lugar, únicamente llevan un camión pequeño que no alcanza a destapar bien el drenaje y a los meses o semanas, el problema se vuelve a presentar.

Camila, a quien llamaremos así, ya que prefirió guardar el anonimato, explicó que fue hace un mes cuando se percató que el agua de su fregadero se estancaba y comenzaba a burbujear, fue cuando sospechó que había un problema con la tubería de la casa, por lo que contrató a un trabajador.

Pese a los intentos por arreglar un problema que no estaba al interior de la vivienda, fue el trabajador quien le dijo que se trataba de la red general en el drenaje.

En esa ocasión, Camila se dio cuenta que el agua del drenaje se encuentra a menos de un metro de la superficie, por lo que teme, que le ocurra lo mismo que a otros vecinos en años pasados, cuando toda la suciedad se regresaba de los retretes y las coladeras.

Pero no es la única, Julia, quien también eligió otro nombre para mantener su anonimato, ha presentado ese problema desde hace mucho tiempo, aseguró que la primera vez que el personal de Simas acudió a la colonia, le comentaron que el sistema ya estaba colapsado y lleno, que ellos no podían hacer nada, "les insistí que trajeran un camión grande para sacar todo eso y no había problema, que nosotros les pagábamos, pero no quisieron".

El otro problema es que a mitad de la calle Río Jordán, entre Río Nazas y Lerma, hay una filtración que mantiene húmeda una parte de la vialidad.

Hasta el momento, el folio 22119AG002-2222, sigue sin atenderse, es uno de los tantos reportes que muestran las quejas por parte de los colonos, quienes esperan que las autoridades actúen y le den solución a dicha problemática.