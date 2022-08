Sin alarma por caso sospechoso de viruela

La titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Torreón, Natalia Fernández, señaló que por el momento no se cuenta con una situación de alarma municipal debido al caso sospechoso de viruela símica que se detectó esta semana en el IMSS No. 16, no obstante reconoció que mantienen una coordinación y comunicación permanente con la Secretaría de Salud de Coahuila para ejecutar cualquier acción que se determine de parte de la autoridad estatal.

Fue ayer sábado que El Siglo de Torreón cuestionó a la funcionaria respecto al caso detectado de posible viruela del mono (símica) en la clínica número 16 del IMSS, mismo que corresponde a un paciente masculino de 34 años de edad, con cuadro clínico iniciado el pasado 23 de julio, presentó diversos síntomas que las autoridades identificaron de esa enfermedad, que ha generado ya un estado de alarma generalizado en países europeos.

Fernández señaló que "hay una coordinación entre la dirección municipal (Salud) y la Jurisdicción Sanitaria, estos temas generalmente los vemos en el Subcomité de COVID que son los días lunes, pero sí, al momento el reporte que yo tengo es de no alarma, pero en este sentido el director de salud municipal es quien tiene la pauta, al igual que el jefe de la Jurisdicción, el doctor Juan Pérez".

Cabe recordar que fue durante esta semana que las autoridades informaron que el presunto caso de viruela símica en Torreón además presenta lesiones dérmicas en "fase de costra" en su mayoría en tórax, cara y brazos, acompañadas de prurito, ausencia de fiebre, y se encuentra en aislamiento domiciliario por indicación médica con tratamiento sintomático.

Autoridades sanitarias le realizaron además ya las pruebas necesarias para determinar si efectivamente se trata de la llamada viruela del mono, sus resultados se tendrán en el corto plazo, de lo cual serán derivadas diversas acciones de contención, o en su caso solamente prevención.

De la misma forma, se mantienen los operativos y acciones de vigilancia en contra del contagio del COVID-19, virus que sigue generando estragos en la salud de las diversas regiones de la entidad, aunque en la última reunión del Subcomité de Salud de la Laguna se precisó que el menos en esta región el porcentaje de positividad venía a la baja, esto en contraste con la Sureste, Carbonífera, Centro y Norte, así como con el promedio estatal.

ATENTOS A SÍNTOMAS

En todos los casos, la Secretaría de Salud de Coahuila ha llamado a la población a estar atenta a los posibles síntomas de la viruela símica, esto al considerar la alta incidencia de casos que recientemente se han presentado en diversas partes del mundo, especialmente en la Unión Europea.

Ante el reporte de casos positivos de viruela símica en distintas entidades del país, la Secretaría de Salud de Coahuila emitió en anteriores días un aviso epidemiológico a las instituciones de salud públicas y privadas, con el fin de que notifiquen cuadros clínicos sospechosos de dicha enfermedad.

La detección del virus se hace a través de PCR de material de las lesiones cutáneas en laboratorios especializados de salud pública, además de análisis de cultivo y pruebas de inmunohistoquímica (tinción con anticuerpos en los tejidos).