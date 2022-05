Simas Torreón suma otra manifestación en contra, ahora son habitantes de Nuevo Torreón

Habitantes de la colonia Nuevo Torreón, al nororiente de la ciudad, se manifestaron este martes por la mañana en contra del Simas Torreón y de la administración municipal, se quejan de los intentos de la autoridad por interconectar un pozo de agua de su sector con otras colonias.

Los quejosos señalaron a El Siglo de Torreón que desde hace años viven una baja constante en la presión de agua potable, siendo especialmente notoria en este 2022.

No obstante el Simas Torreón ha intentado interconectar el pozo en su sector para abastecer a otras colonias, lo que les representaría una afectación mayor en el abasto que ya tienen.

Ante esa situación determinaron protestar en la plaza principal de su sector, sitio en que se han colocado máquinas para ejecutar los trabajos correspondientes.

Señalaron que no permitirán el avance de las maniobras si no se les ofrece una solución a corto y largo plazo, la cual no signifique un impacto en su servicio de entrega de agua diario.

Además pidieron que se le realice un mantenimiento mayor a la bomba de su sector, o bien, que se permitan nuevas fuentes para beneficios de toda la zona oriente.

Dentro de la manifestación también se señalaron algunas deficiencias en el servicio del drenaje, el cual presenta algunos bloqueos que ya han derivado en brotes de aguas negras.

Cabe recordar que no es la primera vez que los vecinos de Nuevo Torreón se manifiestan por ese motivo, durante la administración pasada ocurrieron protestas similares y en el mismo contexto de desabasto de agua potable.

En todos los casos el Simas Torreón ha informado que las maniobras ahí realizadas no significan una afectación al abasto de agua de la colonia Nuevo Torreón.