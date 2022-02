Simas Torreón establece nuevo convenio de colaboración con la CFE

El Simas Torreón concretó un nuevo convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante la semana pasada, esto para evitar que ocurran mayores interrupciones de energía eléctrica en pozos de extracción de agua potable por motivo de adeudos, así lo reveló este jueves el alcalde de la ciudad, Román Alberto Cepeda.

Señaló el funcionario que se tuvo un nuevo contacto con funcionarios de la CFE, mismos a quienes se planteó la necesidad de que se eviten dichas interrupciones eléctricas y que fueron recurrentes en la administración municipal pasada, situaciones que terminaban afectando finalmente a la ciudadanía con falta de agua potable, o bien, con suspensiones de la energía en los cárcamos pluviales de los diversos sectores.

“Nosotros acabamos de convenir justo la semana pasada, no traigo ahorita los términos exactos, porque había un adeudo por arriba de los 100 millones de pesos en los que no había, se acaba de llegar a un acuerdo por parte del nuevo director del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (Lauro Villarreal), en donde se llegó a un acuerdo en el que se hizo ya un pago en esta nueva administración, en donde se llegó a un acuerdo de unos pagos mensuales”.

Detalló el mandatario que parte fundamental de dicho convenio o acuerdo es precisamente el de evitar mayores cortes en el servicio eléctrico, esto debido a que se tienen proyectos especiales de parte de la autoridad para abastecer de agua potable a la ciudadanía, de construir nuevos pozos y de mantener un flujo regular de agua potable a las colonias, esto al margen de la situación financiera entre ambos entes de gobierno.

“Donde no sea más la parte de la comisión un objeto más de que no avancemos para la distribución del agua… Él (Lauro Villarreal) tiene mayor precisión, pero si no me equivoco fue por el orden de los 20 millones, no traigo el dato claro, él tiene el dato preciso, pero sí sé que en la semana anterior o inicios de esta semana ya se llegó a un acuerdo con ellos para poder continuar, sin que esto sea un objeto para poder llevar el agua y este vital líquido a todas las casas de Torreón”.

Adelantó que ya se trabaja en la estrategia para el inicio de la construcción de los nuevos pozos de extracción de agua potable, anteriormente el mandatario informó que se prevén 6 instalaciones de ese tipo y ubicados en áreas estratégicas de la ciudad.