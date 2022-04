Simas no da solución a drenaje bloqueado

Completamente bloqueado es como se encuentra el drenaje en plena avenida Corregidora y su cruce con la calle 10, de la zona Centro de Torreón.

Vecinos del lugar afirman estar "desesperados" ante la falta de solución de parte de Simas Torreón, organismo ante el que han interpuesto una serie indeterminada de quejas y que no acaban en ninguna acción de solución en concreto.

"Estamos coleccionando números de reporte, es todo lo que tenemos, porque solución no hay ninguna, nos dicen que luego vienen, que después checan y nada, en mi negocio está de plano sin usar el baño y ya huele muy mal todo el drenaje, ya con mis vecinos empezó también… Tenemos ya semanas así, ahora se atravesó la Semana Santa y vaya usted a saber cuándo nos van a arreglar, que tienen que traer el Vactor y pues no, creo que sigue ahí estacionado en el Simas", reclamó Luis Enrique Márquez Hernández, uno de los principales afectados por el colapso del drenaje en ese sector.

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

El señor Márquez, propietario de un taller en el número 1083 oriente de esa avenida, afirma que "lamentablemente" debe de realizar acciones como sacar el exceso de aguas negras de su propio baño hacia la banqueta, lo que constituye un problema de salud pública.

"Pero no tengo otra opción, sé que me van a empezar a reclamar los vecinos, pero no sé qué más hacer, a ellos también les está empezando a fallar el drenaje, sus registros están bloqueados, es cuestión de tiempo para que broten ahí las aguas", señaló.

A las fallas de drenaje de parte del Simas se suma además la falta de agua en prácticamente todos los sectores de Torreón, especialmente en el primer cuadro, en la zona Norte y el Oriente, esto ante la llegada de las altas temperaturas y la mayor demanda en el servicio.

Sin resolver

Falla el drenaje en la zona Centro de Torreón.

* Se trata de un bloqueo en el drenaje de la avenida corregidora, entre las calles 10 y 11.

* Advierten vecinos que las aguas sucias están a punto de brotar hacia las calles.

* Afirman los habitantes del lugar que se han realizado múltiples quejas al Simas Torreón, pero ninguna ha sido resuelta.