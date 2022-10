Siguen pruebas con radares para evidenciar exceso de velocidad en Torreón

Continúan las pruebas con los novedosos radares para detectar automovilistas que circulan a exceso de velocidad.

Luis Morales Cortés, director de Movilidad Urbana y Vialidad, dijo que se trata de una herramienta muy útil, por lo que se revisa si el radar que trae un oficial en su pantalla lo pueden tener otros agentes mediante tablets, para que pueda ser mayor la evidencia.

"Es una herramienta, a final de cuentas, el conductor que va a exceso de velocidad sabe que va a exceso de velocidad porque ahí está, salvo que no le funcione su velocímetro, ahí le está marcando, y esta herramienta a lo que viene es a documentar el lugar, el momento, la hora y la identificación del vehículo sobre quien conduce, porque hay quien dice que si nosotros traemos el radar tradicional, de la pistola, no se graba la imagen, no se congela", comentó.

"Esta herramienta lo que nos va a permitir es tener esa evidencia que, en determinado momento, si se decide adquirir este producto, cada oficial le va a poder mostrar, a quien haya infringido el reglamento, en este caso el exceso de velocidad, en una vía que recién recibió un aumento, esa evidencia", dijo.

El funcionario dijo que las pruebas podrían prolongarse por algunos días más, pues no hay prisa en este sentido. Indicó que, tras la evaluación, se emitirá un informe y el Municipio de Torreón decidirá si se adquiere o no el novedoso equipo.