'Siempre quise formar una familia', dice Juan Diego Covarrubias

El actor, Juan Diego Covarrubias, poco a poco ha ido concibiendo sus sueños profesionales, sin embargo, ha hecho realidad uno personal que anhelaba, desde hace tiempo, formar una familia.

El artista es muy feliz al lado de su esposa Renata Haro y su pequeña hija Renata Covarrubias, así lo hizo saber en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Tengo mi proyecto de vida que se llama familia, del que estoy muy agradecido y muy contento por todo lo que estoy pasando.

"Siempre soñé con llegar a tener una familia tan linda y unida como la formaron mis papás y ahora estar viviendo esto en carne propia es para mí todo, estoy agradecido con Dios por mandarme una esposa tan linda y una hija divina", mencionó vía telefónica.

El actor habló con esta casa editora a propósito del estreno de la cuarta temporada de Renta congelada que comenzará este jueves al terminar el noticiero de Denise Maerker por el canal Las Estrellas.

"Estamos entusiasmados de estrenar esta cuarta temporada y agradecidos con toda la gente que ha apoyado Renta congelada desde un inicio", sostuvo.

Covarrubias mencionó que los personajes de la serie producida por Pedro Ortiz de Pinedo han enseñado a la audiencia a luchar por lo que, "según ellos les pertenece"; en esta cuarta entrega, continuarán viviendo en el hogar que les ha creado tantos conflictos.

"Ahora nos mostrarán que la unión hace la fuerza y los veremos luchar juntos para recuperar la casa que el gobierno está a punto de demoler, para construir una vía rápida".

Juan Diego externó que su personaje, "Fernando" sufrirá algunos cambios bastante positivos.

"'Fernando', después de todo lo que atravesó por fin, logra hallar un nuevo empleo. Seguirá adelante con su vida dejando a un lado ciertas tarugadas; ahora él tiene nuevas ilusiones que perseguir y hay una en especial que será una gran sorpresa para el público".

Advirtió Covarrubias que los televidentes deben estar atentos a los nuevos capítulos, ya que ocurrirán situaciones inimaginables.

"Tienen que estar pendientes. Me gustaría contarles algo de lo que verán, pero no, no es posible, así que les recomiendo que sintonicen Las Estrellas este jueves cuando acabe el 'noti' de Denise".

Juan Diego Covarrubias informó que aunque comenzó en el melodrama se ha sentido de maravilla haciendo comedia.

"Fue precisamente gracias a Pedro Ortiz de Pinedo que debuté en la comedia. Un día me dijo, '¿oye, por qué no haces comedia?' y dije que no, porque me daba miedo, entonces fue cuando me invitó a formar parte de Renta congelada, acepté y fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida".

Por último, Juan Diego se mostró satisfecho por los resultados que logró su más reciente telenovela, Diseñando tu amor que terminó en 2021.

"También fue una producción de Pedro. Los Ortiz de Pinedo son muy profesionales. La novela tiene una historia encantadora y un elenco de primera".