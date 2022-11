'Si tiene dos campeonatos es gracias a mí'; Checo Pérez reprocha actitud de Max Verstappen

El piloto mexicano Checo Pérez se mostró muy sorprendido tras la actitud que su compañero de escudería, Max Verstappen, tuvo luego de su actuación en el Gran Premio de Brasil y es que resulta que el neerlandés no habría ayudado a Pérez a subir de posición y ganar puntos para no bajar del segundo lugar de la tabla general de posiciones.

En una entrevista con el originario de Guadalajara, Checo habló sobre su precipitado descenso de lugar, y es que el mexicano, en gran parte de la carrera se mantuvo en segundo y tercer lugar, sin embargo, tras una falla terminó en el séptimo.

"Sí, una lástima que hayamos perdido tantos puntos, ya no teníamos neumáticos blandos y con el neumático medio y las temperaturas frías no teníamos nada de agarre, se nos complicó estar en el podio".

Tras esto, sacaron a flote el tema de su compañero Max Verstappen, quien tras la petición de que ayudara a Checo a pasar a la sexta posición, él habría hecho caso omiso, terminando él en esa posición y el originario de Guadalajara en el séptimo.

"Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, no entiendo sus razones, y muy sorprendido. Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí", respondió Pérez con un semblante serio.