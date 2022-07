Sí se da acceso a policías: Asociación de Fraccionamientos de Torreón

El presidente de la Asociación de Fraccionamientos Organizados al Oriente de Torreón, Jorge García, deslindó a los sectores que representa de los señalamientos recientes del jefe de la Policía Municipal de Torreón, César Perales, quien afirmó que se han registrado unos cuantas colonias cerradas al oriente de Torreón que han limitado o restringido el acceso de patrullas a esos lugares, hecho que constituye una obstrucción de la ley y una "imprudencia" en casos de emergencia.

Al respecto, El Siglo de Torreón entrevistó al representante de dicha asociación, que aglomera oficialmente a fraccionamientos privados como Las Puertas, Kalia, El Castaño, Ciruelos, Villas de San Ángel I, II y II, Villas San José, Toledo, SonTerra y Altaria, indicó que al menos en estos primeros seis meses de 2022, la coordinación con la Policía de Torreón ha sido efectiva y que incluso se han mejorado tiempos de respuesta a los llamados de emergencia, aunque precisó que gran parte de ello ha sido gracias a la propia organización de la asociación que representan y la iniciativa ciudadana.

"Los fraccionamientos, las cerradas que integran a nuestra asociación, no ha habido ningún problema de ese tipo, porque nosotros tenemos una vinculación muy estrecha a través de los grupos de WhatsApp y directamente con la Dirección de Seguridad Pública, inclusive el comandante César Perales está dentro de los grupos, ahí los vecinos hacen los reportes y hay la atención de Seguridad Pública, entonces me imagino que debe ser en otras cerradas del oriente también, que no están integradas a nuestra asociación, pero por nosotros no hay ningún problema, es autoridad municipal y obviamente nosotros siempre le hemos dicho a los guardias que deben de dar acceso, ya incluso tenemos nuestros propios programas de 'Vecino Vigilante' y saben que la seguridad, las patrullas, tienen la autoridad de acceder a los fraccionamientos, no se les puede negar el acceso".

´¿Confían en estos momentos en la Policía de Torreón?

"Sí, sí hay confianza, se ha ido construyendo, hay que reconocer que a partir de esta administración los tiempos de respuesta, la atención ha mejorado muchísimo y eso ha ayudado a que la gente también tenga mayor confianza en la autoridad municipal".

En ese sentido, García pidió a los comités vecinales de otras cerradas no integradas a la Asociación de Fraccionamientos Organizados al Oriente de Torreón, que se acerquen a la misma mediante la página de Facebook oficial que está disponible. Dentro de la organización se capacita y se informa a las privadas sobre las obligaciones que se tienen como colonias cerradas, así como de estrategias de prevención de los delitos en general.

