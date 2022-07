Si sale Brian Lozano de Santos no habrá remplazo: Eduardo Fentanes

Eduardo Fentanes no pudo confirmar si Brian Lozano está solicitando su salida de Club Santos, y solo se limitó a decir que está contando con él durante en estos dos días de trabajo rumbo al partido de Chivas.

Durante una conferencia de prensa, el técnico de los Guerreros fue repetidamente cuestionado sobre la situación del jugador uruguayo después de que expresara que estaba perdiendo la pasión por el futbol y mientras aseguran que buscan que sea cedido al Peñarol.

“Son temas que se están manejando más a nivel directivo. Yo la realidad es que lo tengo ahí, está trabajando y no puedo dar una claridad de que se está conversando. Sabemos que está pasando por un tema muy personal y merece el respeto”.

Fentanes, aseguró que el tema del “Huevo” no le agrega o le quita dificultad de trabajar con él porque hay apoyo por parte del club, y hay muchas herramientas que les dan para la gestión y alinear a cada jugador.

“Al final cada caso tiene su particularidad, pero es común en el deporte hoy en día. En términos de psicología te puedo decir que es burnout, cuando algo que amas te hace sentir saturado, pasa mucho. El futbol cada vez tiene más presión, más vértigo, y pasa mucho. No siempre se hace tan público, no se alcanza a conocer pero pasa frecuentemente, y son estas peticiones que el jugador hace de ‘necesito cambiar de aires’, ‘necesito ir a otro lado’ y puede venir un resurgimiento… o no. Pero pasa con frecuencia a final de temporada (...) bueno obviamente está arrancando el torneo, pero pasa muy frecuente, pero no es tan de dominio público”.

El estratega dejó claro que de salir Brian Lozano del equipo, no ve posible que llegue alguien más a tomar su lugar, ya que asegura que tiene un plantel basto.

“Si llegara a suceder habría que analizarlo con más claridad respecto al caso que sería. Pero diría que no, porque tenemos cantera que nos da un refuerzo importante y gente en vía de recuperación como Ayrton Preciado. No, así de primera no. Se diseñó una plantilla basta por la demanda de las jornadas dobles y lo intenso del torneo, tendríamos los recursos para solventarlo”.