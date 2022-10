Si quieres la final no puedes tener esos errores: Jared Borgetti sobre eliminación de Santos 

El exfutbolista Jared Borgetti compartió su reacción a la eliminación de Santos Laguna en cuarto de final ante Toluca.

Para el ídolo de los Guerreros, la falta de concentración durante cuatro minutos le costó los dos partidos de esta fase de liguilla en el Apertura 2022.

“Sabes por qué no avanza Santos, porque no puedes cometer errores tan claros y no te pueden meter dos goles en el partido de ida en cuatro minutos y en el partido de vuelta dos goles en cuatro minutos. Fueron cuatro minutos de desconcentración. Un equipo que quiera llegar hasta el final no puede tener esos errores”.

Borgetti, analizó la jugada del primer gol de los Diablos Rojos, mostrándose incluso sorprendido de los errores que se cometieron en la defensa Albiverde, y admitiendo que el rival del “equipo de sus amores”, lo hizo muy bien.

“En estos dos partidos Toluca hizo lo que tenía que hacer, les jugó bien, les salió. El primer tiempo lo jugó a defenderse; el segundo tiempo cuenta con esta fortuna porque realmente la jugada del primer gol prácticamente es un despeje del portero de sacarla a donde va, lo defiende mal Santos, ok haz de cuenta que es una asistencia de Volpi, ¿cómo te va a dar una asistencia Volpi?”

Lo dicho por el “Santo Inmortal” fue durante su participación en el panel de analistas del programa Futbol Picante, donde el líder de opinión, José Ramón Fernández, le preguntó a Jared sobre el partido, aunque éste en un principio dijo en modo de broma que no lo había visto.