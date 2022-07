Si no son put... se van a hacer: Mujer critica a jóvenes que turisteaban con minifalda en Hidalgo

Recientemente en redes sociales se ha vuelto viral el caso de un par de jóvenes que fueron criticadas por una mujer mayor, luego de que salieran en minifalda a turistear por la ciudad de Dolores Hidalgo.

El video muestra la foto de una de las chicas posando desde la ciudad con una minifalda colorida y una blusa rosa, explicando que escogió la prenda simplemente para 'hacer algo de turismo'.

Sin embargo, su vestimenta fue duramente criticada por una mujer que las llamó 'put...' por el vestir con la pequeña prenda.

"Pero, me la va a pagar cabr..., me la va a pagar (...) ¿Por qué andan así? Ni respetan, si no son pu... se van a hacer", exclama la mujer mayoren el video, mientras las jóvenes simplemente se echan a reír.