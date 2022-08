'Si no se ha pagado a UJED es porque no hay dinero'

Será hasta el martes cuando la Universidad Juárez conozca si habrá o no pagos por parte del Gobierno Estatal para solventar los 300 millones de pesos que se les adeuda de este año. "Si no se ha pagado es porque no ha habido dinero": Díaz Medina

Rubén Solís Ríos, Rector de la UJED, comentó que tras las reuniones que sostuvo el martes con las autoridades estatales, el acuerdo fue que el martes ya se podrá conocer el futuro de ese recurso que se adeuda a la Universidad Juárez del Estado de Durango.

"En estos momentos el Gobierno del Estado está en un proceso de gestión de recursos para cumplir con sus compromisos de fin de administración, no solo para la Universidad sino para los alcaldes y otros pendientes, para lo cual ya tiene en agenda unas visitas en el Gobierno Federal, y ante este escenario se acordó tener una nueva reunión para el martes 30 de agosto y solucionar el pago de los pasivos", dijo el Rector.

Arturo Díaz, titular de Finanzas del Estado comentó que si no se ha hecho el pago de los montos que señala la Universidad, es porque el recurso no se ha tenido, "ni lo hemos podido tener desde hace tres meses".

Pero dijo estar confiado en lograr sacar pagos porque siguen insistiendo con la federación y tienen la certeza de que sí habrá apoyo.

"La carta está en la mesa, hemos asegurado que el próximo martes ya habrá más certidumbre de cómo se solventará", dijo Díaz Medina.