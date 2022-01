Si no hubiesen hecho fraude, hubiésemos ganado desde 1988: AMLO

Al acusar la falta de democracia en los sindicatos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que cuando fue candidato a gobernador de Tabasco, en 1988, no tenía pensado que podía ganar.

"No tenía yo pensado que podíamos ganar, nada más que ahí se dio un fenómeno interesante: no habían partidos, eran cuatro, pero de los cuatro, la verdad, no se hacía uno. Y en aquellos tiempos, control absoluto, y sin tradición democrática. Hasta se pensaba que era ilegal ser candidato opositor porque no era como otros estados, donde ya se habían presentado casos de candidatos opositores. En Tabasco no se movía ni una hoja del árbol de la política si no se decidía en la Quinta Grijalva", expresó en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Indicó que hace 34 años, en Tabasco, comenzó a limpiar el camino "para establecer la democracia".

"Y si no hubiesen hecho fraude, hubiésemos ganado desde el 88", declaró al denunciar que no le permitieron tener representantes en las casillas.

Acusó que en la televisión podían salir anuncios de Sabritas, pero no de partidos políticos "ni pagando la tarifa".

En el Salón Tesorería, López Obrador también recordó la película "Habana", con Robert Redford, quien interpretó a "un tahúr, así como las novelas de Dostoyevski".

López Obrador hizo referencia a las elecciones en el Sindicato de Pemex, donde llamó a que no haya fraude ni manipulación, amenazas o bloqueos.

Recordó la revolución cubana y mencionó una frase de la cinta: "la diferencia entre ustedes los políticos y nosotros los jugadores de póquer es que ustedes quieren ganar siempre, y en el póquer se tiene que perder para después ganar".

Agregó que "los demócratas" quieren ir siempre a la segura y refirió que se ha encontrado con gente que quiere dedicarse a la política, pero dicen que no aceptan perder, sino que están acostumbrados a ganar.

"No, hay que poner por delante el ideal, el principio superior, y aunque lleve tiempo, hay que ir hacia allá, hacia esa utopía, no es ganar o perder", declaró al acusar que hay quienes no quieren participar en la consulta de revocación de mandato y que no quede establecido este sistema porque "son muy antidemocráticos".