Si modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, "no sería del todo malo".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador consideró que la corrupción es la que "lo echa a perder todo": "Si hay corrupción, funciona mal el servicio público, estando privatizado o en manos de las dependencias gubernamentales, lo que hay que evitar es la corrupción".

"Yo considero que el principal problema de México es la corrupción, antes no se hablaba de eso. Me siento de los precursores en poner este tema en la mesa del debate porque ni en los discursos se hablaba de corrupción.

"Si ustedes hacen un análisis de los discursos de 50 años a la fecha, no van a encontrar la palabra corrupción, como si no existiera; y en los medios de información, lo mismo; en el Congreso; en las intervenciones de diputados y senadores no se hablaba de corrupción y era el principal problema de México", declaró.

"Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, eso es lo que ha dado al traste con todo.

"Bueno, dicho esto, cuando se habla del periodo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo", expresó en el Salón Tesorería.

Mencionó López Obrador que "el fondo es que impera la corrupción", que más que una pandemia, "es como una peste que debemos de terminar".