¿Si lo metieron a la cárcel? Esto fue lo que pasó con Facundo tras ser detenido en Qatar 

En los últimos días, el nombre de Facundo se ha hecho tendencia en las redes sociales, luego de que se diera a conocer que el conductor habría sido detenido por la policía de Qatar por trabajar como limpiaparabrisas para uno de sus sketches.

Todo surgió a raíz de que Televisa transmitió una de las cápsulas del irreverente famoso, en la que decidió limpiar los automóviles de la ciudad de Doha, para enseñarles un nuevo empleo. Al principio todo resultó muy bien para Facundo, incluso logró recibir algo de dinero, pero minutos más tarde se encontró con un conductor que enfureció por sus servicios y llamó a la policía.

Aunque el video no muestra más allá de un Facundo sentado junto a una patrulla, ahora es Alan Tacher quién reveló que fue del también productor tras su encuentro con las autoridades.

En un en vivo que realizó con el programa Despierta América, Tacher señaló que su colega sí tuvo algunos problemas con la policía y hasta querían llevarlo a la cárcel: "Estaba haciendo algo con un parabrisas, llegó la policía, se lo intentaron llevar a una cárcel", dijo.

(FOTO: ESPECIAL)

Sin embargo, el asunto no tuvo consecuencias graves y por fortuna el actor no llegó a estar tras las rejas: "Hablé personalmente con él y dijo que, efectivamente, sí llegó la policía, se armó un poco de relajito, pero no está en la cárcel. No se lo llevaron. Él después había presumido que salió libre, claro, era una broma como las que hace", agregó.

Esta no es la primera vez que el actor se ve en conflicto con las autoridades gracias a sus ocurrencias, en el mundial de Rusia 2018 se hizo pasar por un vagabundo, lo que ocasiono que estuviera muy cerca de ser aprehendido.

Además, Facundo ya ha pisado la cárcel en diferentes ocasiones, una de ellas fue en la Ciudad de México tras organizar una marcha a favor de las bailarinas exóticas. Por si fuera poco, en 2010 ingresó a una cárcel cubana por grabar dentro de la isla sin el permiso del gobierno.