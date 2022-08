'Sí hay procesos de adopción de canes'

La directora de Salud Municipal de Gómez Palacio, Rosa Lilia López Moreno se pronunció sobre la denuncia pública que hizo Grisel Plata, representante de la Asociación Lagunera de Defensoría Animal (Alddea), en torno a que hay negativa de adopción de canes en Control y Bienestar Animal y que además a la funcionaria "le gusta sacrificar y odia a los perros y a los animalistas que tenemos que ver con los perros".

La doctora dijo que las declaraciones vertidas en su contra no tienen fundamento, pues en el tema de salud ellos no se guían "a caprichos y no es situación personal de que me gusten o no me gusten (los perros), ellas me etiquetaron de esa manera y desconocen las normas y reglamentos de la Secretaría de Salud.

Ellas sacan reglamentos y normas a su conveniencia, lo que me conviene y lo que se me adapta en este momento y nosotros no, yo tengo una Jurisdicción Sanitaria, tengo un centro antirrábico al cual se le tienen que reportar las agresiones por animales".

Citó el caso del perro que el mes pasado atacó a una niña de 8 años en la colonia Campillo Sáenz. La menor fue hospitalizada con lesiones considerables en un brazo y rostro y fueron sus padres quienes hicieron el reporte a la citada dependencia.

La cuenta del hospital particular asciende a más de 36 mil pesos y la familia quiere la reparación del daño. "La llevan al sanatorio porque son heridas muy aparatosas en cara que sangran mucho, le arranca parte del labio y tiene que ser vista por un cirujano plástico".

Al perro lo capturaron, permaneció en vigilancia entre 10 y 12 días y según la directora, ya fue sacrificado, pues ninguna persona se hizo responsable al ver las consecuencias del ataque, esto pese a que el can se encontraba al interior de un domicilio particular, con una mujer que tiene a su cargo varios animales. El argumento fue que era un perro callejero.

"Yo no puedo tomar decisiones autónomas, yo tengo a la Secretaría de Salud que es la que me rige, tengo una Jurisdicción, tengo antirrábico y hacemos un trabajo en coordinación", insistió.

La funcionaria aseguró que en Control y Bienestar Animal sí hay procesos de adopción y que las personas deben adquirir responsabilidades y obligaciones y cumplir con las normas establecidas para lograr el bienestar de los animales.

De acuerdo al informe de Control y Bienestar Animal, en lo que va de la administración se han realizado mil 688 esterilizaciones (incluidos los albergues), 30 mil 201 acciones de vacunación antirrábica y desparasitante, así como mil 677 consultas veterinarias.