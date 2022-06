Sí hay más asesinatos que con Felipe Calderón: AMLO

Al reconocer que en su gobierno hay más asesinatos que en el sexenio de Felipe Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es lo mismo, porque él recibió un país con homicidios hasta "la punta".

"Dicen que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón no recibió así el país. Él lo llevó arriba y todavía en el gobierno pasado le subieron más (a los homicidios dolosos)", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador aceptó que no se ha registrado la disminución que quisiera en homicidios dolosos, pero sí ha habido una contención y aunque sea poco "lo hemos logrado bajar".

Agregó que por otro lado, en administraciones pasadas falsificaban información sobre los homicidios.

"Ahora con un nivel de cinismo, cretinismo, dicen ‘qué barbaridad’, por eso me pareció equilibrado el mensaje del Papa Francisco. Esta gente, los conservadores, no hubiesen querido que el papa dijera la violencia lo que produce es más sufrimiento, esa era la mentalidad y doctrina y el pensamiento que guiaba la acción con Calderón, era limpiar y al mismo tiempo extorsionar y hacer relaciones de complicidad con la delincuencia", expresó.

"Claro que convencer a los involucrados o voceros de esta mafia no es fácil, tratar de convencer a los periodistas que trataban en el régimen que apoyaban a delincuentes. ¿Por qué no nos platica Loret de Mola cuál era su relación con García Luna?, ¿Por qué no hace un reportaje sobre eso en una actitud autocrítica? Y el mismo Calderón que no habla y no dice nada", agregó.

El presidente de México criticó que la estrategia de Calderón contra el crimen organizado sí fue frontal, pero fue de responder a la violencia con la violencia; sin embargo, no era parejo, sino que los que tenían acuerdo con el gobierno o con Genaro García Luna podían actuar con impunidad.

"Los que no tenían acuerdo eran perseguidos y frontalmente atacados al grado que se les eliminaba; era el mátalos en caliente. Se olvida que en ese tiempo el asesinato de mujeres no se clasificaba como feminicidio.

¿Qué no les parece esto extraño, que no es una guerra? Por eso dice: ‘yo los enfrentaba’, claro no a todos", dijo López Obrador.

En el Salón Tesorería, López Obrador mostró una gráfica que muestra que en 2011 –el penúltimo año de gobierno de Calderón- se registraron mil 076 enfrentamientos; heridos y detenidos, 1,127 y 1,412 fallecidos.

"Los remataban, había toda la instrucción de aplicar la fuerza y les decían a los jefes militares que ellos hicieran su trabajo porque el gobierno se hacía cargo de los derechos humanos", refirió.