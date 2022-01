Si ahorita fueran las elecciones en Coahuila, perdemos: Miroslava Sánchez, consejera nacional de Morena

Este domingo Torreón fue sede del foro preparatorio rumbo a la Primera Convención Nacional que tiene como objetivo generar un espacio de confluencia plural a favor de la construcción de este partido político. Señalan que en la actualidad, la popularidad de Morena contrasta con su profunda debilidad institucional. No hay un padrón confiable de afiliados, el proceso de selección de candidaturas es opaco y discrecional y la militancia es excluida de las decisiones estratégicas del partido.

Al respecto, la consejera nacional de Morena Miroslava Sánchez Galván, dijo que el foro que se realizó esta mañana es con el fin de construir propuestas que abonen a recuperar “el partido que todos queremos, un partido para todos y que pueda seguir construyendo la confianza de la ciudadanía en Morena, un partido donde los valores, los principios y la ética política puedan existir”.

Dijo que la idea es ser mucho más cuidadosos en la selección de perfiles a las candidaturas ya que: “todos sabemos que hoy por hoy, muchos se vienen de otros partidos porque Morena les da la posibilidad de ganar, pero no les interesa realmente la ideología de Morena ni sus principios. Habría que ver cómo podemos proteger nosotros todo eso”.

Sánchez Galván señaló que parte de la problemática que se está viviendo al interior de Morena es lo que sucede en el vecino estado de Durango, en donde el senador de la República José Ramón Enríquez, se mostró inconforme por la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones de designar a la alcaldesa de Gómez Palacio con licencia, Marina Vitela Rodríguez, como el mejor perfil para abanderar la candidatura de Morena y contender por la gubernatura de Durango en las elecciones de este 2022.

“Por eso es muy importante estandarizar cómo se van a seleccionar a los candidatos, ahorita estamos viendo la problemática rumbo a la gubernatura de seis estados, pero el año que entra estaremos viendo la problemática de Coahuila. Si ‘ahorita’ fueran las elecciones en Coahuila perdemos, porque no hay una estructura confiable del padrón de afiliados, porque la militancia tiene ya desconfianza.

“Como somos un partido muy incluyente y muy plural, las diferentes formas de pensamiento se han agarrado y se han estructurado distinto”.

Además, Sánchez comentó que este año se tendrá que hacer un trabajo conjunto, aunque admitió que no será fácil: “sobre todo si no tenemos la vista hacia arriba. Y decir, lo más importante no es el cargo, es ver cómo lo hacemos. Si los perfiles son buenos, de donde quiera que vengan, pero que estén dispuestos a trabajar por un proyecto en una dirección correcta”.

Declaró que en el caso de Coahuila: “usted levanta una piedra y aparecen dos prospectos” para la candidatura de Morena a la gubernatura del estado.

Mencionó que ya se apuntaron: Luis Fernando Salazar, Armando Guadiana, Reyes Flores y Lenin Pérez. Mientras que del sector femenino de la política dice que ella ya levantó la mano: “¿Por qué no?, si soy fundadora, si soy de la gente que tiene más trayectoria en Morena, que conoce el proyecto. No solo hablo de las cosas, las vivo, yo también estoy apuntada”. Añadió que el diálogo entre quienes aspiran a la gubernatura “porque les guste o no, Miroslava tiene una representación en Coahuila. Soy fundadora en Morena, fui presidenta del Comité Estatal, fui diputada federal y presidenta de la Comisión de Salud, si con todo lo que yo represento como persona de Morena no me hablan para dialogar, primer error, rumbo al fracaso. Yo les digo ‘no veamos los intereses personales, digo, está bien verlos, todo mundo tiene su corazoncito, pero lo más importante debe ser el proyecto, debe ser el partido, conservar lo que somos y conservar la confianza de la gente”.

También dijo que en Coahuila el padrón de afiliados no ha podido actualizarse porque las dirigencias temporales que se han tenido en el estado no lo han hecho. En este sentido, indicó que se debe exigir al Comité Ejecutivo Nacional que lo actualice y que se abra la afiliación.

En el foro de esta mañana estuvo presente el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) John Ackerman, así como legisladores locales, militantes y simpatizantes de varios municipios de La Laguna de Coahuila.