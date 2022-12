Shannon de Lima acelera las pulsaciones de James Rodríguez

Shannon de Lima es una de las modelos e influencers más exitosas de los últimos años. La exesposa de Marc Anthony cosecha más de 2,5 millones de seguidores en Instagram desde donde comparte fotografías y videos se su día a día.

La ex pareja del cantante puertorriqueño Marc Anthony recientemente compartió en Instagram algunos posteos donde se la ve posar y modelar algunos outfits increíbles.

En un primer posteo Shannon de Lima se muestra luciendo unas leggins negras y un top deportivo también en color negro. La modelo lo combinó con una mochila pequeña negra y una chaqueta de corderito en color nude. En los pies la venezolana optó por unas zapatillas y medias blancas.

Pero no todo es deporte y rutinas de ejercicios en la vida de Shannon de Lima, ya que la joven de 33 años también suele lucir en las redes sociales looks más elegantes y formales, como la ves que lució un increíble vestido en color nude de tirantes finos y nudos en la zona de la barriga. La modelo complementó su look con accesorios dorados y estaba bellísima.

Desde el mes de septiembre se dice que James Rodríguez volvió con Shannon de Lima. Esta noticia comenzó a circular cuando Rodríguez confirmó que formará parte del Olympiacos F. C. de la Superliga de Grecia.

El jugador de futbol realizó una publicación en su cuenta de Instagram y la modelo no dudó en comentarle: "¡Ya pues! A quedarse en un solo sitio!". A varias personas este comentario les llamó la atención, ya que se suponía que Shannon de Lima estaba en pareja con el actor Alejandro Speitzer, pero el joven se trasladó a España y comenzó un romance con una mexicana que vive allá. Por lo tanto se especula que Shannon está soltera y podría haber retomado su relación con Rodríguez.