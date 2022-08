Shamir Fernández debería también ayudar a Ricardo Mejía en el problema de seguridad del país: Armando Guadiana

Armando Guadiana Tijerina, senador de Coahuila, se refirió a las encuestas que le colocan en primer lugar para ser candidato a la gubernatura del estado e indicó que no le preocupa que exista dedazo presidencial.

"En todas las encuestas serias voy arriba", expresó. Señaló que, de seguir la tendencia de las 21 elecciones que se han realizado en Morena y, tras la definición de Delfina Gómez como candidata en el estado de México, en Coahuila tendría que ser un candidato varón, lo que le daría cierta ventaja.

"No creo que me alcancen, en tiempo, a tomar puntos, dentro de la gente, acuérdense que el pueblo pone y el pueblo quita, y en este caso, las encuestas no es más que la intención de las diferentes regiones del estado para quien sea su candidato", comentó.

Señaló que las encuestas son abiertas y será una decisión con base en ello en el Comité Ejecutivo Nacional del partido. Indicó que en segundo lugar está Luis Fernando Salazar Fernández y después ya se ubican Reyes Flores Hurtado, Ricardo Mejía Berdeja, Evaristo Lenin Pérez, José Ángel Pérez Hernández y otros más.

Sobre la adición del expriista Shamir Fernández, diputado federal que ahora forma parte del equipo de Mejía, Guadiana opinó que "debería también ayudarle en algo del problema de seguridad del país, que tiene la responsabilidad muy grande de ser subsecretario".

Respecto a la proliferación de espectaculares con la imagen del subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, el senador dijo que es responsabilidad de cada quién, pero indicó que, de acuerdo a la Ley electoral, se podrían considerar actos anticipados de campaña y significar un problema, mismo que tendría que asumir Ricardo Mejía.

"Yo no voy a poner ningún espectacular más que los que puse cuando rendí el informe, 7 días antes y 5 días después, de acuerdo a la Ley del Senado, pero ya es responsabilidad de cada quien, yo no voy a poner ningún espectacular y aparte, estoy arriba en las encuestas, ¿qué tengo que arriesgar?", expuso.

Guadiana Tijerina dijo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no quiere dejar un legado de dedazo para el siguiente sexenio, y menos ya que le faltan dos gubernaturas.