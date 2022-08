Sexenio perdido en términos de crecimiento económico: CEESP

El sexenio de la Cuarta Transformación está perdido en materia de crecimiento económico, al verse un "panorama gris", por la desaceleración que se espera, de acuerdo con el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Carlos Hurtado.

Incluso el ingreso o PIB per cápita de los mexicanos a finales del sexenio será menor a lo visto al empezar esta administración, porque a la fecha estamos en niveles comparables con el 2014.

En la segunda mitad del 2022 se espera una desaceleración "y las expectativas son que el PIB crezca 1.78 % en este año, aunque si la cifra es buena se alcanzará 2 % y son peores (las previsiones) para el 2023", explicó Hurtado.

Ante esta situación, el cálculo es que hasta "2024 alcanzaremos el nivel previo a la pandemia si no es que en el 2025", explicó en conferencia de prensa el director del CEESP.

Hurtado comentó que el panorama gris que se observa tiene que ver con la falta de inversión, porque "la actitud del gobierno no ha sido amigable con las inversiones nacionales y extranjeras y esta es la causa del bajo crecimiento.

La inversión está 15 % abajo con respecto al 2018.

Lo que tiene relación con la incertidumbre, la falta de Estado de derecho y de reglas claras.

Afirmó que el desempleo es bajo en México, pero ha habido deterioro de las condiciones del mercado laboral, hay problemas de inflación y problemas en la asignación del gasto, porque se destinan a programas insignia que no son rentables.

Por lo que dijo que para evitar que la inflación "genere inercia propia", no se deben dar aumentos a salarios mínimos, por eso añadió "hay que tener cuidado con eso".

Sobre el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) afirmó que no es cierto que gracias a éste no han subido los precios, "no ha controlado la inflación, a lo mejor se dijo pero no lo es, porque controla un grupo muy pequeño de productos, entonces no la controla. E incluso los rubros del Pacic han crecido más que la inflación general".