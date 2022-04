Sesión del pleno de Cámara de Diputados donde se debate Reforma Eléctrica

La Cámara de Diputados de México comenzó este domingo a debatir el dictamen de la polémica reforma constitucional en el sector eléctrico que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras a las afueras del recinto se concentraron cientos de simpatizantes en respaldo a estos cambios.

El periodo ordinario de sesiones de la Cámara baja quedó establecido pasadas las 11:00 hora local (16:00 GMT), en medio de gritos de “¡No va a pasar!” de los legisladores opositores, y se prevé que pueda extenderse hasta esta medianoche.

Los diputados abordarán el dictamen de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana, que ya fue avalado por las comisiones de Puntos Constitucionales y Energía de la Cámara de Diputados.

La sesión de hoy arrancó con la participación de 488 de los 500 legisladores que integran la Cámara baja y la aprobación de los procedimientos para la discusión y votación de la reforma.

López Obrador propuso cambiar tres artículos de la Constitución Mexicana para dar el control del sector energético a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la CFE, acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas.

La polémica reforma propone, además, la nacionalización del litio y, de no salir aprobada, el presidente de México anunció que este lunes enviará una iniciativa de reforma a la Ley Minera para acotar que es un mineral "estratégico".

El partido gobernante necesita mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los legisladores presentes, por lo que la votación de los diputados del PRI será esencial, pues suman el 22.6 % de la bancada, es decir, 113 votos, aunque estos han manifestado que votarán en contra.

De aprobarse en la Cámara de Diputados, se enviaría al Senado de la República para ser debatida y votada la propuesta de reforma constitucional.

TENSIÓN PREVIA

La reforma eléctrica no ha sido bien vista por los opositores partidos PAN PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, ni por el sector privado nacional y extranjero, que han expresado de manera pública su inconformidad con este polémico e hipotético dictamen.

La oposición ha criticado que la iniciativa llevaría a un aumento de las emisiones de gases contaminantes y a un encarecimiento de la electricidad.

Hasta el momento, el único diputado opositor que ha anunciado que apoyará la reforma eléctrica es el priista Carlos Miguel Aysa Damas, hijo del exgobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa González, quien fue nombrado recientemente por el presidente López Obrador embajador en República Dominicana.

En los últimos días el presidente López Obrador ha instado a legisladores de oposición a "rebelarse" y votar en favor de la reforma para así no ser "traidores de la patria".

A las afueras de la sede legislativa, cientos de simpatizantes encabezaron una manifestación a favor de los cambios legislativos.

Según el Gobierno mexicano, tras el modelo energético que se diseñó en 2013 con productores independientes, con autoabastecimiento y con subastas, el 62 % de los generadores son privados y el 38 % restante de la electricidad es generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No obstante, según expuso a finales de enero el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la CFE controla el 70 % de la generación de electricidad porque controla a los productores independientes de energía (PIE).

"Esto hace que la CFE controle cerca del 70 % de la generación y no el 38 % como se ha dicho en la retórica del debate", apuntó el CCE.

(ESPECIAL)

El PRD denuncia 'artimañas' de Morena para dilatar votación sobre Reforma Eléctrica

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, denunció a la bancada de Morena de seguir dilatando "con artimañas" la votación en contra de la reforma eléctrica.

Lo anterior luego de que el Presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, decretó un receso para analizar si proceden o no las solicitudes de Morena y el Partido del Trabajo para que las diputadas Margarita Zavala (PAN) y Edna Díaz (PRD) sean excusadas de la votación por presuntos conflictos de interés.

"@Sergeluna_S decretó un receso, siguen dilatando -con artimañas- lo inevitable: la #LeyBartlett será desechada. Somos la #ResistenciaDemocrática, #SomosPRD", escribió en su cuenta de Twitter.

(ARCHIVO)

Legisladores de Morena y del PT piden excusar a Margarita Zavala de votación de Reforma Eléctrica por presuntos conflictos de interés

Una petición de Morena y del Partido del Trabajo (PT) para excusar a las diputadas Margarita Zavala (PAN) y Edna Díaz (PRD) de la votación de la reforma eléctrica, por presuntos conflictos de interés, derivó en un receso al interior de la Cámara de Diputados.

Con el respaldo de su bancada, la diputada de Morena, Andrea Chávez Treviño, señaló a Margarita Zavala de haber recibido millones de pesos por parte de Avangrid, una de las filiales de Iberdrola.

"Quiero hacerle llegar las pruebas a la Mesa Directiva para que el equipo de consejería jurídica lo pueda dictaminar y pueda garantizar que esta gran reforma eléctrica del país y de la nación sea votada con honestidad y sobre todo con legitimidad", solicitó.

Al respecto, el presidente Sergio Gutiérrez Luna informó que el pasado el 12 de abril la consejería jurídica emitió una resolución en la materia, en la que concluyó que la opinión de la diputada Zavala "no advierten un conflicto de interés".

Sin embargo, Chávez Treviño insistió: "Yo le hago llegar pruebas contundentes en las que se acredita que la diputada Zavala recibió en su hogar millones de pesos por parte de Iberdrola. Le pido que las reciba y lo vuelvan a analizar".

En el mismo sentido, la legisladora petista, Lilia Aguilar solicitó excusar del voto a la diputada del PRD, Edna Díaz, por presuntos conflictos de interés tras el escándalo del presunto cabildero que se sentó junto a ella en la sesión del pasado jueves.

"La responsabilidad que usted como presidente haga prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares", declaró.

En su oportunidad, la petista Margarita García exigió: "Deben garantizar que seamos diputados quienes participemos en este debate y no cabilderos metiches y oportunistas".

Gutiérrez Luna informó que de acuerdo con el artículo 260, "para atender una situación no prevista, el Presidente podrá dictar una resolución general siempre que haya una opinión favorable de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política", por lo que decretó un receso para generar esa opinión.

(ESPECIAL)

Diputado de Morena acude a debate de Reforma Eléctrica vestido como empleado de CFE

El diputado federal de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, llegó al debate de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados vestido como un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El legislador solicitó la voz en tribuna para hablar a favor de la iniciativa presidencial.

En tanto, a través de su cuenta de Twitter el diputado aseguró que "los soldados de la Cuarta Transformación" están listos para votar a favor de la iniciativa del presidente.

"Los soldados de la #CuartaTransformación, sus diputados federales de Morena estamos listos para dar la batalla campal, allá vamos y nada nos detendrá para defender la Reforma Eléctrica", escribió este domingo en su cuenta de Twitter.

Pese a su apoyo, el portar un overol de la CFE puede ser denunciado como delito por uso indebido de uniforme. La propia CFE ha levantado denuncias por este flagelo. En el caso de Emmanuel Reyes, no se ha verificado si se trata de una indumentaria similar o del uniforme oficial que utilizan los electricistas.

(EL UNIVERSAL)

Diputado de Morena salta debate de Reforma Eléctrica para dar concierto en EUA

El diputado de Morena, Marco Antonio Flores, no llegó a la sesión de este domingo para debatir la reforma eléctrica, toda vez que se encuentra en Illinois, Estados Unidos, donde ofrecerá un concierto acompañado de su banda "Jerez".

Pese a ello, su curul no quedó ausente, ya que solicitó licencia para ausentarse de sus labores legislativas del 15 al 19 de abril.

Al inicio de la sesión, rindió protesta su suplente, el diputado Jeu Ramón Márquez.

La sesión inició en punto de las 10:50, con la presencia de 493 diputados. Toda la oposición está presente mientras que las ausencias son por parte de legisladores de Morena y Partido del Trabajo (PT).

Además del diputado Marco Antonio Flores, sus compañeros de Morena, Óscar Gutiérrez, Jorge Mujica y Rebeca Valle, no han llegado a la sesión.

Del PT no han llegado Alberto Anaya y Ana Laura Bernal, mientras que del Partido Verde está ausente Valeria Santiago.

(EL UNIVERSAL)

Se esperan al menos 100 intervenciones de legisladores por Reforma Eléctrica

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aprobó que en el debate de la reforma eléctrica haya 12 rondas de posicionamiento.

Serán cinco minutos por cada uno de los siete grupos parlamentarios por lo que de manera oficial habrá 84 posicionamientos en tribuna.

De acuerdo con los legisladores a lo largo de la discusión se espera que sean al menos 100 los legisladores que hagan uso de la voz. De respetarse los tiempos, serán siete horas de confrontación, aunque por lo ríspido del tema, también podría alargarse.

En medio de un ambiente de crispación, las bancadas de Morena y sus aliados y las de la coalición legislativa Va por México, que integran el PRI, PAN y el PRD, medirán fuerzas este domingo para definir si se aprueba o no la reforma constitucional en materia de energía eléctrica, que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer sábado por la noche, la bancada del PRI realizó un simulacro de votación en sus oficinas donde el presidente nacional de ese partido y diputado federal, Alejandro Moreno, hizo un pase de lista de los integrantes del grupo parlamentario en el que se contabilizaron 70 votos contra la reforma.

La reforma eléctrica que subirá a tribuna este domingo integra nueve de los 12 puntos propuestos por PAN, PRI y PRD. Los tres puntos que no fueron aceptados por Morena y sus aliados fueron el seis, siete y 10.

Ayer sábado, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, compartió un video donde los integrantes de su bancada, reunidos en un salón de eventos, se declaran listos para la aprobación.

(ESPECIAL)

Diputado del Partido Verde cambia a bancada de Movimiento Ciudadano para votar contra Reforma Eléctrica

Previo a que inicia el debate de la reforma eléctrica, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Andrés Pintos Caballero, solicitó su cambio de bancada a Movimiento Ciudadano (MC).

A través de un oficio, el legislador informó al coordinador del Verde, Carlos Puente, que el motivo de su cambio se debe a los intereses que tiene para con su entidad, Nuevo León.

Lo anterior, pues, la mayoría de los diputados de ese estado se han opuesto a la iniciativa presidencial debido a que es una de las entidades con mayor inversión en energías renovables. Solo en 2020 captó más de mil 300 millones de pesos por ese concepto. "Hace algunos años, decidí participar en política para construir sobre mis causas. Hasta hoy había tenido oportunidad de influir y de incidir en los temas que me apasionan y que interesan a Nuevo León. Pero hoy estoy en una encrucijada y he decidido estar en un espacio en donde se pueda hacer mucho más por Nuevo León", escribió en su petición de cambio.

(EL UNIVERSAL)

Coordinador de Morena en San Lázaro pide a oposición 'ser congruentes'

El coordinador del grupo parlamentario en el Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advirtió que la Patria y los electores juzgarán a los diputados de oposición que voten en contra de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al llegar junto con toda su bancada al Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador morenista llamó a los partidos de la alianza opositora a ser congruentes y honrar su palabra, toda vez que -aseguró- todos los puntos de su contrapropuesta fueron tomados en cuenta para incorporarlos a la iniciativa que será debatida.

"Se prevé que prevalezca el patriotismo, que prevalezca la razón, que prevalezca la congruencia, que prevalezca el respeto a la palabra. Pidieron 12 puntos, están incluidos todos los puntos que pidieron, si nos piden que protejamos intereses extranjeros económicos en perjuicio de México, no vamos a transigir", advirtió.

En medio de consignas de sus compañeros de fracción, quienes entonaban "México, México, México", "la patria no se vende, la patria se defiende", "el pueblo unido jamás será vencido" y "Morena, Morena, Morena", el diputado poblano sentenció que los legisladores que rechacen la reforma eléctrica tendrán que rendir cuentas a sus electores y atenerse a las consecuencias en las elecciones que se avecinan.

"Si ellos no quieren hacerle honor a su palabra, la patria los va a juzgar, hay en frente procesos electorales, ellos sabrán cómo enfrentar a sus electores: les tomaron la palabra o defraudaron la palabra, eso es lo que va a decidirse en las próximas horas. Nosotros en el movimiento, la coalición, Morena, no pensamos en elecciones, pensamos en generaciones", apuntó.

Ignacio Mier afirmó que Morena y sus aliados están defendiendo al sector eléctrico y la economía de industriales, agricultores, comerciantes, de 46 millones de familias. Ese es el propósito de la reforma eléctrica, quitarle el negocio a unos cuantos para beneficio de millones de mexicanos".

Margarita Zavala podrá participar y votar

AGENCIA

Por mayoría de votos, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados rechazó la petición de Morena para excusar a las diputadas Margarita Zavala (PAN) y Edna Díaz (PRD) de la votación de la reforma eléctrica, por presuntos conflictos de interés.

En una reunión a puerta cerrada, los coordinadores parlamentarios determinaron que en ninguno de los casos hay conflictos de interés. Morena y sus aliados tiene mayoría calificada al interior de la Jucopo, sin embargo, solo Morena apoyo la propuesta de sus diputados, pues incluso Partido del Trabajo y Partido Verde rechazaron vetar a Zavala y a Díaz.

Al término de la sesión, el presidente de la Jucopo, Rubén Moreira informó que el acuerdo al que se llegó es hacer un exhorto a ambas diputadas para que se excusen de este proceso, pero ellas mismas decidirán si lo aceptan o no.

"Se determinó solo hacerles un exhorto a ambas diputadas para que ellas mismas acepten o no participar, y de inmediato sigue la sesión", declaró.

Diputados de la 4T piden rebelarse y votar contra reforma eléctrica

Al fijar postura sobre la reforma eléctrica, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) pidió a los diputados de Morena y sus aliados que "le hagan caso al presidente (López Obrador) y se rebelen" para votar en contra de su iniciativa.

"Hay que hacerle caso al presidente, compañeros, rebélense, hagan lo correcto, rebélense, voten con conciencia", arengó desde tribuna, el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, quien sostuvo que es mejor enfrentar al poder que a la conciencia, por lo que advirtió que "no le vamos a prestar nuestros votos a esta farsa, ni hemos estado nunca dispuestos a negociarlo".

Álvarez Máynez calificó de histórica la jornada en la Cámara de Diputados, porque inicia una nueva era en la que el Poder Legislativo actúa con autonomía y responsabilidad.

"Porque aquí existe dignidad, hoy se acaba la oficialía de partes y empieza el Poder Legislativo, hoy se acaba una etapa del Gobierno en la que imponían lo que querían, hoy inicia la nueva etapa de México que va a culminar en el 24 con la derrota del régimen, hoy venimos aquí porque se lo prometimos a la gente", enfatizó.

"Están entregándonos la Presidencia en 2024", dice Fernández Noroña

El vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, afirmó que este domingo, la oposición está cavando su tumba política.

Durante el debate de la reforma eléctrica, el legislador aseguró que desde septiembre que llegó la iniciativa presidencial, los partidos aliados a Morena estuvieron abiertos a enriquecerla y a fortalecerla.

"El diputado Mier aceptó 9 de 12 puntos, hoy Acción Nacional dice que 22, ya podrían ser 100 y podríamos decirle que sí a los 100 y seguirían respondiendo a sus patrones de las empresas de electricidad", mencionó el legislador.

Acompañado de sus compañeros de bancada, quienes mostraron pancartas con las leyendas "les dieron Moches" y "la electricidad es de los mexicanos", Fernández Noroña aseguró que "hoy la oposición es traidora a la patria".

"Es traidora confesa, Y hagan lo que hagan el día de hoy, voten como voten el día de hoy, quienes están cavando su tumba política son ustedes, están en este momento entregándonos nuevamente la Presidencia de la República en 2024", declaró.

PVEM justifica su voto en favor de reforma eléctrica de EPN

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, justificó su respaldo a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de haber apoyado la reforma del expresidente Enrique Peña Nieto, y que está vigente, al argumentar que lo que se buscaba era que bajaran las tarifas eléctricas y la contaminación, "y desgraciadamente no sucedió".

El coordinador del PVEM, Carlos Puente, aceptó que su partido se equivocó en 2013, pero afirmó que tuvo la humildad de rectificar, ya que "es de sabios cambiar de opinión".

Sostuvo que México no ha cumplido sus metas nacionales e internacionales en materia de disminución de las emisiones de gases efecto invernadero, lo que hace necesaria una nueva reforma.

Además, afirmó que los beneficios del uso de energías renovables se han quedado en manos de los inversionistas privados, quienes además se benefician de los subsidios que otorga el gobierno, lo que enfatizó, es insostenible.

"¿Del 2013 a hoy bajaron las tarifas? ¿Del 2013 a hoy bajó la contaminación? Es de sabios rectificar, nosotros tenemos el valor civil ante el pueblo de México, de hacer un mea culpa y rectificar en el camino. Por eso vamos a votar a favor. Ustedes, aquellos que voten en contra estarán votando en contra de México", remarcó.

El coordinador de los diputados verdes aseguró que los mexicanos "tienen que entender que existió la voluntad política para atender e incorporar al proyecto que estamos discutiendo, las propuestas realzadas por los legisladores de oposición".

Coalición Va por México está más unida que nunca: Jorge Romero

EL UNIVERSAL

"Muchos apostaban a que se iba a disolver la coalición Va por México" por la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se equivocaron porque hoy está más unida que nunca, aseguró Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.

Al presentar la postura de su partido sobre la propuesta de reforma en materia eléctrica, el diputado panista afirmó que la alianza opositora está haciendo lo que la gente que votó por el PAN, el PRI y el PRD les exigió: defender a la Constitución Política.

"Muchos le apostaban a que en torno a esta reforma se iba a disolver la coalición Va por México. Pues hoy les decimos que las mujeres y los hombres del PAN, del PRI y del PRD, y reconocimiento a nuestras hermanas y hermanos de MC, estamos más unidos que nunca, y lo estamos porque estamos cumpliendo con lo que nos encargó millones de personas hace casi un año, que por cierto no es hacerles la contra.

Lo que nos encargó la gente fue cuidar y defender a nuestra Constitución. Vamos a favor de las libertades económicas en México, vamos a favor de las energías limpias, vamos a favor de las tarifas más bajas para las personas que más lo necesitan, va por ellas, va por ellos y va por México", subrayó.

El diputado Jorge Romero Herrera señaló que es increíble que como país ya llegamos a un punto en "donde si no coincides con una iniciativa presidencial entonces eres traidor a la patria. ¿Es en serio compañeras y compañeros?

"¿Entonces la lealtad a mi patria depende de estar en sintonía u obediencia con lo que dice una sola persona? Es que ya los perdimos, compañeros y compañeros, porque la lealtad a mi patria, es a mi patria", recalcó.

Alejandro Moreno advierte que Morena "tendrá la derrota más grande"

EFE/ Cámara De Diputados

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que este domingo, Morena tendrá la derrota "más grande" y "más monumental" en lo que va de la legislatura, pues la reforma eléctrica será rechazada.

Al hablar en contra del dictamen, el diputado priista sostuvo que los diputados guindas son unos "traidores a la patria".

"No vamos a permitir que consumen un acto de traición a la patria, y eso es lo que quieren hacer ustedes. Que les quede claro, no va a pasar su reforma, nos toca estar del lado correcto de la historia, aunque conlleve oponernos abiertamente en contra al grupo en el poder, está claro, Morena es una tragedia y una desgracia para México", declaró.

Moreno Cárdenas sostuvo que la iniciativa presidencial no va a pasar porque está creada bajo visiones obsoletas, regresivas y dañinas para este país.

"No al capricho ni a la sumisión, ni a las mentiras de Morena, ya basta de que México siga navegando a la deriva. Hoy será la traición de sus legisladores al pueblo de México porque su partido está formado de traidores que vendieron lealtad y compromiso a cambio de un espacio o a cambio de mantenerse en el poder", indicó.

Finalmente, reconoció a los legisladores de oposición "por no dejarse presionar y por no dejarse amedrentar", y sentenció a Morena que "si continúan con esa actitud soberbia", ninguna reforma constitucional pasará en lo que resta de la 65 legislatura.

¿Hoy qué son? Un remedo de partido, traidores a la patria: Mier a PRI

Como un "remedo" de partido, calificó el coordinador de Morena, Ignacio Mier, al PRI.

Durante el debate de la reforma eléctrica, el líder guinda reprodujo un audio del presidente Adolfo López Mateos, durante un discurso realizado el 27 de septiembre de 1960 cuando nacionalizó la industria eléctrica, y en el que advirtió que "en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros".

"Hoy tienen ustedes la oportunidad de beneficiar a México, sobre todo el PRI, que todavía le prende veladoras a Lázaro Cárdenas y al gran presidente López Mateos, ¿pero hoy qué son? Un remedo de partido, traidores a la patria", aseveró.

Mier Velazco aseguró que este domingo, la oposición avala un daño por 490 mil millones de pesos cada año, que serviría para darle atención social a 23 millones de mexicanos o pensiones a 11 millones de adultos mayores.

"Ya dejaron claro quiénes son sus jefes, sus jefes son los empresarios, es Energy, es Enel, es Iberdrola, es Femsa, es Liverpool, esos son sus verdaderos jefes y no los ciudadanos", sentenció el líder guinda.

Agregó que las y los opositores, al sostener que no se integraron sus propuestas, dejaron claro no leyeron la iniciativa; "ni los libros ni los dictámenes muerden, léanlos, vale la pena".

Insistió en que el dictamen agregó 10 de los 12 puntos de la oposición, por lo que les pidió votar a favor y no hipotecar su honra.

"Si algunos pensaron en recibir maletas de dinero, privilegios o favores, estuvieron completamente equivocado, hemos usado argumentos históricos, datos técnicos y estudios sólidos, hemos apelado a la responsabilidad, a su compromiso con México y a su patriotismo.

"Hoy desde esta tribuna se los décimos nuevamente, reflexionen si quieren subordinarse al dinero y a las empresas extranjeras como lo hicieron los malos legisladores en el 2013. No hipotequen su honra, porque no va a haber dinero para que la recuperen", concluyó.

Diputada reta a AMLO a comprobar que negoció con un cabildero

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Edna Díaz, aprovechó el debate de la reforma eléctrica para rechazar que haya negociado con un cabildero el pasado lunes, cuando el dictamen se avaló en Comisiones.

La legisladora recordó que desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador la exhibió en la mañanera por supuestamente negociar con Paolo Salerno, quien se manejó era cabildero de la empresa Enel, lo que dijo, es violencia política en razón de género. Por ese motivo, retó al ejecutivo de demostrar sus dichos, o de lo contrario, "quedará como un cobarde mentiroso".

"Señor Andrés Manuel López Obrador, usted puso en riesgo mi vida, con su discurso de odio y de polarización exponiendo deliberadamente mi imagen para justificar su derrota. Lamento que utilice su investidura Presidencial para violentar los derechos de las mujeres".

"Lo reto desde aquí, desde esta tribuna, a que pruebe sus calumnias, a que pruebe sus dichos porque si no lo hace, además de un violentador, quedará como un cobarde mentiroso", declaró.

La diputada perredista advirtió que se defenderá hasta las últimas consecuencias, "porque defendernos es defender a los miles de mujeres mexicanas que no tienen la oportunidad de hablar o que mueren en el intento".

"Aquí se aprobó la legislatura de la paridad, por eso es lamentable que la máxima tribuna de este país sea utilizada para la especulación y la mentira, para violentar sistemáticamente a las mujeres. A mí no me verán ni me van a comprobar recibiendo sobre amarillos, ni casas en Italia, ni en España, mucho menos casas en Houston", puntualizó.

El pasado 13 de abril, López Obrador mostró una imagen en donde se observa al asesor energético Paolo Salerno, a quien señaló como cabildero extranjero y representante de la empresa italiana Enel, junto a la diputada Edna Díaz.

Al mostrar la fotografía, el mandatario sostuvo que "esas son las presiones" que están recibiendo los legisladores para rechazar su reforma constitucional a la industria eléctrica.

"De manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio, no estoy diciendo que llevaba dinero, pero ¿qué hace junto a una diputada?", cuestionó.