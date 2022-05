Trabajadores señalan carencias en Hospitales Generales de Gómez Palacio y Lerdo

Trabajadores de la Secretaría de Salud en La Laguna señalan una serie de carencias con las que laboran actualmente, entre las más sentidas están la falta de aire acondicionado, así como de personal suficiente.

En el caso del Hospital General de Lerdo, Rafaela Zapata, secretaria general de la sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en La Laguna, indicó que si bien se señaló y en su momento se atendió la falla en el aire acondicionado del Hospital General de Lerdo, nuevamente se encuentra fuera de funcionamiento, a excepción del área de quirófano, razón por la que dieron como fecha límite de atención este miércoles.

"A mi me llama la atención, porque se supone, por parte del administrador, hace unos días me comentaba que ya estaba funcionando (el aire acondicionado ) y hace dos o tres días me dicen que ya no funciona, estamos viendo qué es lo que está pasando... es muy importante el clima en un hospital, sobre todo por la atención de los pacientes, es algo incómodo y de riesgo, sobre todo por las temperaturas que se registran en La Laguna, en un area hospitalaria afecta demasiado y también al personal" comentó Zapata.

Los trabajadores descartan suspender labores a fin de no perjudicar a los pacientes, quienes además de enfrentar su situación de salud, deben lidiar con las altas temperaturas al interior.

"Esperemos que se cumpla ese requerimiento, porque es de suma importancia tanto para el personal como para los pacientes".

Una de las alternativas que se dio fue la renta de unos aparatos para mejorar el servicio, pero no hubo respuesta por parte de las autoridades de Salud.

EN GÓMEZ PALACIO

En cuanto al funcionamiento del Hospital General de Gómez Palacio, mencionaron que en gran medida las condiciones son buenas, salvo la falta de personal así como de algún medicamento.

De acuerdo con Zapata, son cerca de 300 las plazas que se solicitaron para hacer frente a los nuevos retos que aparecieron con el cambio de instalaciones, así como al incrementar el servicio a la ciudadanía.

Si bien los trabajadores que han sido los mismo desde el viejo Hospital han hecho frente a los servicios que demanda la institución, consideran necesario y urgente la contratación de más personal.

"Esas (plazas) fueron solicitadas como contrataciones, ahorita todo lo está manejando Insabi, realmente es algo incierto, porque no hemos tenido la seguridad de contar con ellas, que estamos hablando de hace un año y no hemos tenido respuesta", explicó Rafaela Zapata.

La líder síndical, aseguró que el trabajo para los trabajadores se incrementó hasta en un 100 por ciento, por lo que considera necesario contar con las plazas solicitadas.

"Se ha incrementado a más del doble, porque estamos hablando de un hospital que aunque quieran poner límite de la atención es imposible, porque la población no se le va a negar una atención ni servicio", comentó la secretaia general.