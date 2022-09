Señalan a narcos como asesinos del exalcalde de Yecapixtla

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) responsabilizó a los grupos delincuenciales de Guerreros Unidos (GU) y el Cártel del Noroeste (CDN) como los autores de la masacre en una cancha deportiva del municipio de Yecapixtla, donde mataron a balazos al exalcalde de ese lugar (2012- 2015), Refugio Amaro Luna y otras cuatro personas.

El comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, afirmó que tras identificar a los autores materiales, la Fiscalía General del Estado obtuvo las órdenes de aprehensión y solicitó apoyo a sus homólogos de Puebla, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México para dar con los presuntos responsables por los delitos de homicidio, tráfico de narcóticos y extorsión.

A seis días del atentado contra el exedil en la cancha de futbol de la colonia Aquiles Serdán de Yecapixtla, el comisionado de Seguridad habló también de otro ataque en el municipio de Yautepec, en donde uno de los presuntos participantes de esos hechos violentos es un sujeto apodado El Colmillo, quien también tiene orden de aprehensión por su presunta participación en los hechos ocurridos en un bar.

De acuerdo con el responsable de la seguridad en Morelos, la estrategia de seguridad no ha funcionado, porque no hay personal suficiente para realizar los patrullajes en todo el estado. Reiteró que en Morelos faltan por lo menos 8 mil elementos y uno de los problemas graves por el que no quieren ser policías es el bajo salario.

El comisionado reveló que ha sido víctima de amenazas de muerte en dos ocasiones, por lo que presentó ya una denuncia ante la FGR.