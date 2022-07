Señala en redes al Tec de Monterrey por negar seguro para continuar estudios tras fallecimiento de su madre

Natasha, una estudiante de la carrera de Administración Financiera en el Tecnológico de Monterrey del campus Guadalajara, denunció en redes sociales la falta de apoyo por parte de la institución, al negarle una beca o crédito para concluir sus estudios tras el fallecimiento de su madre, quien era la persona responsable pagar sus estudios.

Por medio de Twitter, la joven compartió el lamentable suceso, en donde criticó al plantel por no brindarle apoyo y negarle hacer válido un seguro para continuar sus estudios, siendo el último semestre que estaría cursando para concluir su carrera.

"Hace 3 semanas falleció mi mamá, me contacté con mi director de carrera Administración Financiera sin darme ninguna solución o apoyo en la situación que me encuentro, actualmente me falta un semestre para poder terminar mi carrera y se firmó un 'Seguro por fallecimiento de la persona responsable del pago de las colegiaturas' el cual no me quieren hacer válido el departamento de finanzas; no cuento con beca y con ningún familiar que me pueda apoyar económicamente ya que mi papá falleció hace 10 años", escribió en la red social.

Asimismo, la estudiante reveló que cuenta con la tutela de sus dos hermanos, pues su padre falleció hace 10 años y no cuenta con algún familiar que la pueda auxiliar económicamente, por lo que denunció la falta de solidaridad por parte de la institución académica para con sus alumnos. "Cabe destacar que soy acreedora de la tutela de mis 2 hermanos menores, me parece lamentable como los tiempos de respuesta de la institución que se autodenomina "La mejor universidad se México" ignora y deshumaniza la problemática por la que pasa mi familia y yo estudiante de la misma, se me ha negado el seguro, una beca o crédito para este semestre, argumentando que cerraron las fechas para NO hacer los procesos, de verdad LO SIENTO por no saber qué día mi mamá iba a fallecer y tener todo preparado para la beca antes de tiempo", lamentó Naty.

"No tuve respuesta del departamento ni de la misma INSTITUCION @TecdeMonterrey todos se lavan las manos, que lástima que así sean los procesos en la universidad ni empatía ni solidaridad con sus alumnos", añadió. Finalmente, la joven estudiante compartió las imágenes, en donde se ven recibos de la responsable del pago de las colegiaturas, así como del certificado de cremación de su mamá.

TEC de Monterrey dará seguimiento

Por su parte, ante la denuncia hecha en redes sociales, el Tecnológico de Monterrey respondió a la petición de la joven.

"Hola, Naty. Queremos extenderte nuestras más sinceras condolencias, te acompañamos en estos momentos difíciles. Con gusto le daremos seguimiento a tu caso, por favor envíanos un mensaje privado. Quedamos al pendiente", se lee en el tuit de la cuenta oficial de la institución educativa.