Senadora Verónica Martínez se lanza contra gobernadora de Campeche

La senadora del PRI por Coahuila, Verónica Martínez, se lanzó este viernes en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien en días recientes afirmó tener conocimiento de la existencia de imágenes de diputadas desnudas, las cuales habrían llegado originalmente al poder del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Martínez, quien además es presidenta del PRI en Torreón, afirmó que más allá de la persecución en contra de Moreno y los presuntos atropellos legales que se han cometido desde el Gobierno de Campeche, se trata de una situación "lamentable" que sea una propia mujer la que se refiera de manera violenta en contra de compañeras legisladoras, lo que constituye un agravio en temas de género y que debería de ser sancionado por las autoridades de ese estado y del nivel federal.

"Es lamentable que una gobernadora utilice su cargo y los medios, por supuesto que está infringiendo la ley al hacer público pues que tiene intervenido el teléfono de otro diputado federal, a final de cuentas creo que es lamentable que una mujer sea la que ponga en entredicho o no a otra mujer, nosotros creo que tenemos que practicar los valores que nos hacen estar aquí, y la sororidad debe ser un valor que todas las mujeres debemos de practicar, en el PRI vamos a tener un partido de puertas abiertas a las mujeres, seguir trabajando cerca de las mujeres, la mayor parte de nuestra estructura en el Comité Municipal, la fortaleza son las mujeres y en ese sentido nosotros en el PRI Torreón nos vamos a encargar, no solamente de abrirles la puerta, sino de acompañarlas y de empoderarlas como partido político".

Martínez además habló respecto a la situación general que rodea a su partido rumbo a la próxima elección estatal, dejó en claro que la posibilidad de una alianza con otros partidos podría ser considerada como una forma de garantizar el triunfo sobre Morena, aunque señaló que esa determinación se tomará desde las dirigencias nacionales, de forma que a nivel local se aterricen los acuerdos formales y en favor de la estructura del tricolor.

En ese sentido evitó abordar el tema de las encuestas que la posicionan como uno de los perfiles para ocupar la candidatura del PRI rumbo al gobierno estatal, señaló que "por el momento" únicamente se encuentra enfocada en realizar su labor en el Senado, así como de fortalecer la estructura del PRI durante todo este 2022, de forma que se puedan tener mayores posibilidades de mantener el dominio político en la entidad.

"Pues yo agradezco la consideración, pero en este momento yo no tengo una aspiración política de buscar la candidatura a la gubernatura del estado, en este momento yo me encuentro desempeñando mi responsabilidad como senadora de la república, me mantendré en esta encomienda que me dieron los ciudadanos y las ciudadanas de Coahuila y por otro lado en la encomienda que me dio mi partido, mi instituto político, al presidir el Partido Revolucionario aquí en Torreón", señaló la legisladora federal.